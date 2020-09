Álvarez (UGT) denuncia el "trilerismo" del Gobierno por presentar a última hora cambios en los ERTE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado al Gobierno de actuar como un "trilero" al presentar la semana pasada en la mesa de negociación sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) una propuesta de última hora que modifica las bases de la normativa vigente y que elimina el 'contador a cero' para los perceptores de la prestación.

"Queríamos cerrar un acuerdo lo antes posible, las bases estaban puestas, pero el Ejecutivo aparece ahora con una propuesta de última hora, la de eliminar el contador a cero en el desempleo de las personas en ERTE, y esto es algo que no vamos a asumir. Se han acabado las concesiones y no vamos a aceptar ni esto ni quitar la cláusula que impide despedir a los trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE, como plantea la patronal", ha advertido en una rueda de prensa en Baleares.

El dirigente sindical ha criticado que algunos piensen que los ERTE son un "chollo" para los trabajadores y ha instado a llegar a un acuerdo de inmediato. "Sería un desastre desmontar el sistema productivo de nuestro país por no llegar a un acuerdo", ha añadido.

Álvarez ha pedido que el acuerdo sobre ERTE no se centre en sectores concretos, pues, por ejemplo, hay muchos sectores que no son estrictamente turísticos pero que dependen mucho del turismo y se deberían poder acoger a un ERTE.

"Hay acuerdo ya en mantener la prestación al 70% para las personas que están en ERTE; en el compromiso de encontrar un mecanismo para que los fijos discontinuos que no han podido cotizar y no tienen derecho al desempleo puedan tener una prestación, y en relación a los temporales tenemos que llegar a un acuerdo ya", ha espetado.

Por otro lado y en relación a la futura ley del trabajo a distancia, el líder sindical ha pedido a la patronal que sea consciente de que esta materia hay que regularla y que "no tiene sentido" no considerar trabajo a distancia de carácter regular aquel que no supera el 30% de la jornada semanal.

En su opinión, se trata de un porcentaje demasiado alto, que debería reducirse, por lo que se ha mostrado dispuesto a negociar con las organizaciones empresariales "una compensación".

"El teletrabajo actual es un chollo, una ganga para las empresas. Que vaya todo a cargo del trabajador es un chollo para las empresas. Deberíamos haber firmado ya una ley y un acuerdo la semana pasada, y aún estamos esperando", ha lamentado.