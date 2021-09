Álvarez (UGT) dice que debatir sobre la edad de jubilación es "perder el tiempo" y "no ayuda" al diálogo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este lunes que entrar en un debate sobre un aumento en la edad de jubilación es "perder el tiempo" y "no ayuda" a las negociaciones que tienen en marcha los sindicatos con el Gobierno.

Así ha respondido el líder sindical a las declaraciones del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien apuntó en una entrevista que hace falta un "cambio cultural" para trabajar más entre los 55 y 75 años. El ministro ha aclarado después que España "tiene una edad de jubilación adecuada, que no es necesario modificar".

A juicio de Álvarez, las pensiones son "una cosa muy seria" y "los ministros tienen que hacer de ministros" y no dar "opiniones de intelectuales" que no tengan nada que ver con "las responsabilidades ministeriales".

En este contexto, el líder de UGT ha insistido en que el debate sobre el aumento de la edad de jubilación "no está abierto" en España y ha avisado al Gobierno de que si "lo quiere abrir", no cuente con su sindicato.

"Hay que empezar a evaluar los años de trabajo y las profesiones para poder determinar si la edad actual se puede mantener o no. Parece que no. Hay mucha gente que se jubila antes de tiempo porque no llega a la edad de jubilación, tiene que acudir a una incapacidad laboral transitoria, no llega en condiciones físicas", ha explicado Álvarez, que ha apuntado que, ante estas situaciones, la edad en 67 años "ya es un exceso".

"Entrar en ese debate es perder el tiempo y no ayuda en las negociaciones que tenemos en marcha", ha recalcado.