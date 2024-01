Álvarez (UGT) dice que "no hay fecha" para la nueva mesa del subsidio y que retomarán el punto de partida

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este jueves que no hay fecha aún para la nueva reunión para negociar la reforma del subsidio por desempleo, tras no haber salido adelante ayer el decreto que lo regulaba por el voto en contra de Podemos, y que desde el sindicato irán a la nueva mesa de negociación "retomando el punto de partida".

"Vamos a volver a retomar el punto de partida y me parece más importante ver que trae el Gobierno en la mesa. Había un frontón cuando estuvimos negociando toda la reforma y me gustaría ver cuáles son los nuevos elementos: si son solo retoques o es de fondo. Por eso me parece osado decir algo más que vamos a ir con las cosas pendientes", ha indicado Álvarez en un desayuno informativo.

Así se ha pronunciado tras el anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de que convocará con carácter "inmediato" a los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio de desempleo una vez logre cerrar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mañana viernes.

"Este viernes vamos a cerrar la Mesa del Diálogo Social en torno al SMI y, en cuanto la subida se produzca, convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales para trabajar con tiempo en una reforma que es muy positiva para nuestro país", ha señalado Díaz este jueves en Namur (Bélgica), donde participa en una reunión informal de ministros de Empleo y Política Social de la UE.

Al ser preguntado por los medios si realmente ve un recorte en la cotización para la jubilación de los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo, el líder sindical ha afirmado que "depende de la perspectiva".

"Hay datos que son muy objetivos y poco discutibles. Lo de recorte, si se entiende por el coste global, por los reequilibrios que se hacen, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, puede parecer que tenga que ver con los recortes. Pero es evidente que hay personas que tenían unas condiciones y que en ese decreto iban a tener otras", ha puntualizado Álvarez.

La reforma del subsidio por desempleo planteada por el Ministerio de Trabajo, y que ayer no salió adelante por el voto negativo de Podemos, incluía, en el caso de los mayores de 52 años, que se mantuviera la ayuda del 80% del Iprem o 480 euros, pero la reforma rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.

Desde la formación morada aseguran que esta medida supone "un recorte", pero el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, garantizó que no se trataba de un recorte sino que el aumento progresivo del SMI desde 2019 permitía rebajar esta cotización.

No obstante, Álvarez ha asegurado que el "tema es complejo" y ha apuntado que desde UGT no "verían mal" que cuando una persona tenga más de 52 años el Estado "como mínimo" garantice que, con independencia de la cotización que tenga en su empresa, se la mantiene el 125% de cotización en relación con el salario mínimo interprofesional.

Asimismo, ha reprochado al Partido Popular (PP) que no hubiera "arrimado el hombro" para sacar adelante el real decreto para el subsidio por desempleo. "A mí me gustaría que alguna vez la derecha arrime el hombro y, por tanto, el Partido Popular no debería sentirse excluido de dar soporte a estas políticas", ha apuntado.

En relación a qué pedirán en esta nueva mesa, Álvarez ha asegurado que no hay "líneas rojas" sobre lo que pedirán e irán a la mesa a ver qué ofrece el Gobierno.