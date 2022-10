Álvarez (UGT) dice que el "negativo" dato de la EPA muestra la necesidad de mejorar formación y salarios

Acusa a la CEOE de cometer una "canallada" al aprovecharse de los trabajadores de sectores con una "débil" representación sindical

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este jueves que los datos de empleo del tercer trimestre del año, en el que el paro se incrementó un 2,1%, son "negativos" y evidencian la necesidad de mejorar la formación y los salarios para cubrir aquellos puestos para los que, según los empresarios, no se encuentran trabajadores con el perfil adecuado.

Álvarez, que ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de UGT en Vitoria-Gasteiz, ha analizado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) dados a conocer este jueves, y ha reiterado sus críticas a la patronal por recurrir a "canalladas" como aprovecharse de los trabajadores de sectores en situación de "debilidad" sindical para ofrecer unos salarios "absolutamente insuficientes".

El líder de UGT ha afirmado que los datos de la EPA del tercer trimestre, que reflejan un aumento en el número de parados del 2,1% respecto a los tres meses anteriores, son "negativos".

"Siempre que crece el desempleo, uno tiene que estar pensando en los casi tres millones de personas que están en el paro en nuestro país", ha afirmado Álvarez, quien ha indicado que esto pone de manifiesto la necesidad de "crear condiciones" para que estas personas puedan acceder a un puesto de trabajo.

A su juicio, la creación de estas condiciones pasa por la mejora de la formación y de las condiciones de trabajo. "Eso quiere decir, de una manera muy especial, la subida de los de los salarios", ha añadido.

"LA ESCLAVITUD HA DESAPARECIDO"

Álvarez ha recordado a los empresarios que "en el siglo XXI la esclavitud ha desaparecido", y ha lamentado que en determinados sectores los salarios son "absolutamente insuficientes" para mantener unas condiciones de vida "con un mínimo de dignidad".

El secretario general de UGT ha reconocido que estos datos de paro se producen en un contexto en el que los diferentes organismos están realizando unas previsiones económicas que apuntan a un panorama "muy malo".

No obstante, ha destacado que estas previsiones han ido "de fracaso en fracaso" en los últimos meses. En este sentido, ha afirmado que es necesario "poner las cosas en su sitio" y evitar que la reiteración de este tipo de estimaciones dañe a la situación real de la economía.

Álvarez se ha mostrado convencido de que "las perspectivas económicas las vamos a ir dibujando, entre otras cosas, con la negociación de los convenios colectivos". En este sentido, ha afirmado que "si hay aumento de salarios, vamos a mantener y a mejorar el consumo; y por tanto vamos a permitir que esa situación económica no sea tan mala como nos la están pintando".

"BLOQUEO" DE LA PATRONAL

El líder de UGT se ha mostrado partidario de un incremento de salarios "que tengan relación con el crecimiento de los precios con carácter general". Por ese motivo, ha reiterado sus críticas al "bloqueo" de las negociaciones sobre este asunto por parte de la patronal.

Álvarez, que ha reprochado a la patronal que no haya ofrecido "repuesta" alguna a la última propuesta que le remitieron los sindicatos, ha reclamado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que "vuelva a la mesa de negociación", ya que "lo que está haciendo está afectando de manera dramática a las trabajadoras", especialmente a los de aquellos sectores en los que "se cobran menos".

"FALSEDADES" DE LA CEOE

El líder de UGT ha afirmado que los salarios más bajos afectan, sobre todo, a los empleados de los sectores y empresas que padecen una situación de "debilidad sindical". Álvarez ha rechazado que, tal y como se mantiene desde la CEOE, las empresas que no suben los sueldos de sus trabajadores actúan de esa forma porque "no tienen beneficios".

"Es falso. No se suben [los salarios] donde hay debilidad sindical; donde hay fortaleza sindical, se suben", ha manifestado. Esta forma de actuar --según ha dicho-- "es una canallada" y "un comportamiento absolutamente indigno". "A las cosas conviene que se que se les llamen por su nombre", ha añadido.

Álvarez, que ha recordado que para el 3 de noviembre se ha convocado en Madrid una manifestación en demanda de mejoras en las condiciones laborales, ha descartado convocar una huelga general porque este tipo de protestas tienen "un carácter político" y están orientadas a plantear unas determinadas reivindicaciones a los gobiernos o parlamentos.

MOVILIZACIÓN "GENERAL"

No obstante, ha afirmado que en este caso, la reivindicación se dirige a la patronal. En todo caso, no ha descartado que se pueda convocar una movilización "general" en todos los sectores y empresas en los que no se haya cerrado un acuerdo salarial con los trabajadores.

Álvarez, pese a todo, no ha dado "por perdida" la posibilidad de alcanzar un 'pacto de rentas', y ha advertido a la CEOE de que esta es una lucha que "no tiene fin". "Si alguien se cree que con el año acaba la pesadilla, pues vamos a tener pesadillas para largo", ha advertido.

REFORMULACIÓN DEL DESPIDO

En su intervención, Álvarez también se ha referido al anuncio efectuado este pasado miércoles por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre su intención de "reformular" la legislación sobre el despido.

El secretario general de UGT ha recordado que este sindicato planteó hace meses una demanda ante el Consejo Económico de los Derechos Sociales de la Unión Europea para que la indemnización en el caso de despido en España "no tenga en cuenta sólo los años de antigua la empresa", sino que atienda a la forma en la que afecta a cada persona la rescisión de un contrato.

En este sentido, ha dado la "bienvenida" a la propuesta de Díaz, pero ha recordado a la ministra que esta no es una medida planteada "por iniciativa propia", sino que es "consecuencia" de la denuncia presentada por UGT.

Álvarez ha destacado que dicha demanda ha sido admitida a trámite, y que el Consejo Económico de los Derechos Sociales de la Unión Europea "ha pedido al Gobierno de España que dé explicaciones". El máximo responsable de UGT ha afirmado que "con toda seguridad", el sindicato "ganará" esta demanda, dado que ya se ha dado la razón a reclamaciones similares planteadas desde otros países.