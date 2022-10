Álvarez (UGT) dice que "no hay ninguna razón" para no renovar el CGPJ y advierte del "colapso" de la Justicia

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que "no hay ninguna razón" para no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha advertido de que la Justicia se encuentra en una situación "precaria" y de "colapso".

Preguntado por la suspensión de las negociaciones entre el Gobierno central y el PP sobre esta cuestión, Álvarez ha afirmado que "estamos ante un tema muy serio, seguramente no tan trascendente para la opinión pública pero muy serio desde el punto de vista democrático".

Para el dirigente sindical, "no hay ninguna razón, que no sea estrictamente la elección de los vocales del CGPJ, que pueda impedir que se llegue a ese acuerdo; lo demás es chantaje, es hablar de una cosa que tiene poca relación con la otra". En este sentido, ha indicado que "los cambios legislativos no tienen por qué tener relación con el funcionamiento ordinario de las instituciones del Estado".

Ha opinado que "se está tirando demasiado de la cuerda, la situación de la Justicia en nuestro país es precaria, hay muchos juzgados con muchas dificultades para poder funcionar porque el nombramiento de jueces está limitado como consecuencia de la parálisis en la elección del CGPJ". "Creo que España no se merece que tengamos esta situación de colapso y de falta de democracia en nuestro sistema judicial", ha lamentado.