Álvarez (UGT) dice que la reforma laboral "es la de Pedro Sánchez" y pide a los partidos apoyarla

No ve otra "expectativa" que subir el SMI a 1.000 euros

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la reforma laboral está avalada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido a los grupos parlamentarios apoyarla: "Es la reforma de Pedro Sánchez, porque en realidad en estos 14 acuerdos que hemos firmado el presidente del Gobierno siempre hay un momento clave en el que interviene".

"Algunas veces porque hay discrepancias dentro del Consejo de Ministros. Y en la reforma laboral tampoco fue diferente", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press sobre si la reforma lleva la firma de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, o de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Para Álvarez, sería incomprensible que el Congreso de los Diputados no aprobara la reforma laboral, tras el acuerdo entre sindicatos y patronal, y ha pedido a los grupos parlamentarios ser conscientes de que no se trata de un debate abstracto --porque afecta a los sueldos y las condiciones de trabajo-- y que "no se despacha con una frase o con un tuit más o menos acertado".

Además, ha mantenido que la negociación sobre el marco laboral no está cerrada: "Vamos a abrir mesa de negociación para tocar otros apartados que no están: básicamente el despido colectivo, es decir, los ERE, porque España tiene ahora una metodología absolutamente abierta, la más liberal de Europa".

Ante las críticas de los sindicatos ELA y CIG, que aseguran que una vez cerrada la reforma no volverá a abrirse, ha dicho que tiene la sensación de que hacen "lo mismo que el PP, que antes de leerlo ya dicen que no", algo que ha tachado de inaceptable en el sindicalismo.

TEMPORALIDAD

Según Álvarez, la lucha contra la temporalidad fue "uno de los puntos que costó más consensuar, porque es de los más complejos y supone de hecho un cambio cultural", y que las medidas acordadas la reducirán cerca de diez puntos el 26% en el que está ahora, que la Comisión Europea ha pedido rebajar.

Para ello --ha defendido-- habrá que intensificar el control de la Inspección de Trabajo, tras no introducir en la reforma "sanciones muy duras en los supuestos de contratación irregular, porque era necesario mantener el consenso".

Por otro lado, ha defendido que con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no hay ninguna expectativa que no sea los 1.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero: "Y ahí es donde vamos a quedarnos. Tengo la sensación de que esa es la misma música que tiene el Gobierno".

SALARIOS E INFLACIÓN

En cuanto a los sueldos, ha sostenido que su estrategia es "la de subir de manera racional los salarios y conjugarlo con una cláusula de revisión para que, si la inflación prevalece, a final de año los salarios puedan recuperar lo perdido".

"Estamos con muchísimos convenios abiertos. Yo creo que hay un clima en el que va a empezar a crecer una conflictividad de una cierta magnitud. Lo hemos visto ya en Cádiz, pero hay ahora unos cuantos casos de convenios en los que si se tiene que ir a una negociación pura y dura van a generar conflictividad en el país", ha añadido.

En ese escenario, se plantean "recuperar el acuerdo de negociación colectiva, que de alguna manera sea la base que permita una negociación fluida y lo menos conflictiva posible", a lo que cree que la CEOE puede estar ahora dispuesta.

También ha defendido la apuesta por utilizar como referencia el IPC medio (3,1%) en lugar del interanual (6,5%) --que, según ha admitido, siempre ha sido la reivindicación de los sindicatos--: "Si no ponemos un poco de moderación, lo que vamos a conseguir es que haya sectores que lleguen al 7%, que serán los de siempre, los sectores donde tenemos más presencia sindical, pero vamos a tener muchos sectores que no pasen del 2%".

Por ello, plantean una cláusula con aumentos de entre el 4 y el 5% mediante acuerdos interprofesionales, una cifra que según Álvarez están pendientes de cerrar con CC.OO.