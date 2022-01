Álvarez (UGT) espera que PNV respalde la reforma laboral y ve a Bildu "secuestrado" por algunos sindicatos

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que le gustaría que el PNV "formara parte de la mayoría que respalda la reforma laboral y, en el caso de EH Bildu, cree que está "secuestrado" por algunas organizaciones sindicales en Euskadi, lo que le impide "visualizar" la importancia del acuerdo.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT Euskadi En Bilbao, se ha referido, de esta manera, a la falta de apoyos del acuerdo de la reforma laboral para su convalidación en el Congreso, entre ellos, de momento, el del PNV, que reclama que se recoja la prevalencia de los convenios autonómicos.

Ante la postura del PNV, el dirigente sindical ha señalado que ha mantenido conversaciones con la formación jeltzale durante estos días y le gustaría que ese partido "formara parte de esa mayoría" que apoye la reforma.

En relación a EH Bildu, cree que el "secuestro que tiene" por parte de algunas organizaciones sindicales en Euskadi le "impide visualizar la importancia" que tiene este acuerdo.

En este sentido, ha asegurado que le "cuesta mucho entender cómo es posible" que se hayan convocado movilizaciones contra la reforma laboral, en referencia a las protestas planteadas por ELA y LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru.

"No le doy crédito, hasta qué punto el sindicalismo está obcecado en esloganes, hasta qué punto no entiende cuáles son las realidades de los trabajadores del país. ¿No ha habido tiempo de convocar movilizaciones antes de hacer esta reforma, que estaba mucho peor que la de ahora? (..) Por qué se hace ahora, porque la mejoramos?", se ha preguntado.

Pepe Álvarez cree que están con el "paso cambiado" y ha afirmado que hicieron lo mismo con el acuerdo sobre pensiones y "rápidamente tuvieron que recoger velas".

"Que se puede ir a por más, seguro, pero no se puede manifestar uno contra algo que mejora sustancialmente la situación que había antes de poner en marcha esta reforma. No impide nada que se continúe trabajando y, especialmente, me parece incongruente que una organización como ELA que si quiere puede llevar negociaciones en el ámbito estatal, desaproveche la oportunidad de hacer, de aportar, y cuando hay un acuerdo que mejora las condiciones, la respuesta sea convocar una manifestación. No lo entiendo y creo que los trabajadores vascos tampoco lo van a entender", ha criticado.

(Habrá ampliación)