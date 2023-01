Álvarez (UGT) insiste en subir el SMI a 1.100 euros y deja la puerta abierta a una revisión a mitad de año

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este lunes una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 a 1.100 euros mensuales, y ha dejado la puerta abierta a una revisión posterior a mitad de año si la inflación sigue elevada.

Álvarez ha recordado al Gobierno que "no hay ninguna excusa" para que el SMI no se haya aprobado todavía, ya que tanto los sindicatos como los empresarios, estos por escrito, han presentado sus propuestas al respecto.

"Somos conscientes de que hay un informe de expertos con banda mínima (4,6%) y máxima (8,2%). Para nosotros, tendría que estar entre la banda máxima, pero haciendo una interpretación adecuada podría subir incluso por arriba de los 1.100 euros", ha apuntado el líder sindical en un encuentro con medios.

Álvarez ha explicado que esa "interpretación adecuada" responde a que el cálculo del informe de la Comisión de Expertos no recoge los datos de 2023 y "el compromiso del Gobierno es que (el SMI) llegaría al 60%" del salario medio español en 2023.

UGT rechaza que la subida del SMI se haga en dos tramos y exige al Gobierno que realice una primera revalorización hasta los 1.100 euros y después, si fuera necesario, "tome nuevas medidas" para adecuarlo a la inflación. "Los 1.100 euros es un aumento que vendría a mostrar la coherencia del Gobierno en relación entre lo que dice y lo que hace", ha recalcado.

RETOMAR LAS NEGOCIACIONES DEL AENC

Sindicatos y empresarios dejaron las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en mayo de 2022 y, hasta la fecha, no las han retomado.

Álvarez ha urgido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a volver a la mesa y "cumplir con sus obligaciones constitucionales".

"El año 2023 empieza como acabó el 2022, con una exigencia a la patronal para sentarnos a negociar los convenios colectivos. Tenemos que facilitar la situación de los convenios colectivos durante el 2023. Es necesario que volvamos a la mesa del AENC, hago un llamamiento específico a la patronal para que eso sea así", ha subrayado el secretario general de UGT.

Mientras esto sucede, Álvarez ha adelantado que seguirán las movilizaciones sindicales para "conseguir al 100% los objetivos planteados".

CLARIDAD CON LOS FIJOS DISCONTINUOS

En su encuentro con los medios, el secretario general de UGT también ha hecho una valoración del cierre de 2022, con unas "cifras de empleo que continúan creciendo" gracias a la reforma laboral, que "ha sido una apuesta ganadora".

Álvarez ha destacado el impulso de la contratación indefinida durante el pasado año y la reducción de la tasa de temporalidad al 15%, "una demostración clara de la eficacia laboral".

También se ha pronunciado sobre la polémica de los fijos-discontinuos y ha pedido al PP que deje de sembrar dudas al respecto. Álvarez ha recordado que el cómputo de los fijos-discontinuos se realiza de la misma manera desde 1985 y no se ha cambiado con la entrada en vigor de la reforma laboral.

No obstante, ha solicitado al Gobierno, "en la medida que sea posible", que encuentre alguna fórmula para poder contabilizar cuántas personas se encuentran con un contrato de esa modalidad en activo.

"Sé que no es fácil porque hay muchos fijos discontinuos para los que el periodo de paro no es permanente, sino que tienen otros trabajos de carácter temporal entre temporada y temporada. Introducir esos elementos seguramente no es tan sencillo, pero sería bueno que se pudiera incorporar", ha planteado el líder de UGT.

Pese a los buenos datos de empleo que él mismo ha reconocido, también ha admitido que España tiene un "problema fundamental" con el desempleo. Álvarez ha criticado el funcionamiento de los servicios de empleo en las comunidades autónomas, por la falta de comunicación de las ofertas de trabajo a las personas en paro.

El secretario general de UGT ha pedido más dotación para los servicios de empleo, tanto de recursos materiales como humanos, para que puedan orientar a los desempleados y trasladarles las ofertas de empleo.

RECHAZA LA CONTRATACIÓN EN ORIGEN PORQUE EN ESPAÑA HAY TRABAJADORES

En este sentido, Álvarez ha manifestado su posición "militantemente contraria" a la contratación de trabajadores extranjeros en origen, como proponen algunos sectores del Gobierno, para cubrir determinados puestos de trabajo. El líder sindical insiste en que en España ya hay trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, para cubrir esas vacantes de manera generalizada.

"El problema es que no se les ha ofrecido un trabajo (a los parados en España). No nos vamos a sumar a esta moda facilona que acabará diciendo que en España la gente no quiere trabajar. No vamos a permitir de manera pasiva que esa ola tire adelante en nuestro país y nos vamos a oponer de todos los medios. Si podemos bloquear en el Parlamento, bloquearemos; si podemos bloquear antes de que el Gobierno lo ponga en marcha, lo bloquearemos", ha avisado Álvarez.

MESAS DE DESPIDO Y SINIESTRALIDAD LABORAL

Álvarez también ha expuesto en este encuentro informativo la necesidad de abrir nuevas mesas de diálogo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El secretario general de UGT ha lamentado que la siniestralidad laboral siga siendo "una de las grandes lacras de las relaciones laborales" en España, con casi 1 millón de accidentes de trabajo y un aumento del 17% en las muertes por accidente laboral en 2022 respecto al 2021.

"Es una situación del todo inaceptable. Urgen cambios en la política de seguridad y salud en el trabajo. Quiero empezar el año exigiendo al Ministerio de Trabajo la constitución de una mesa que aborde por la vía de la concertación los cambios necesarios desde el punto de vista legislativo para poner coto a los accidentes de trabajo", ha reclamado el sindicalista.

El secretario general de UGT también ha recordado que el sindicato está a la espera de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) respecto a una demanda por el precio del despido. Ha sido admitido a trámite.

Álvarez ha recordado que el Ministerio de Yolanda Díaz "ha hecho suyas las exigencias de UGT" y que CCOO "ha interpuesto una demanda en términos similares". Por eso, ha instado al Gobierno a adelantarse a la resolución, que será "vinculante y de obligatorio cumplimiento", para "constituir una mesa de negociación" al respecto.

"¿Por qué esperar a la resolución? Deberíamos estar de acuerdo en la constitución de una mesa de negociación que pudiera adelantar un acuerdo para la resolución que, con toda seguridad, todo hace prever que será positiva para los intereses de los trabajadores", ha adelantado el secretario general de UGT.