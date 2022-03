Álvarez (UGT) insiste en tomar medidas urgentes para regular los precios de la energía

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido este miércoles en la necesidad de que la Unión Europea (UE) tome medidas o permita hacerlo a los estados miembro para controlar los precios de la energía y paliar una "situación insoportable que no viene de ahora".

"Europa está en una situación de una crisis brutal como consecuencia de la invasión en Ucrania y, por tanto, desde ese punto de vista, lo que queremos es instar al Gobierno de la UE a tomar las medidas necesarias y que permita a los estados regular los precios. Si lo puede regular la UE para todo el continente, mejor, pero si no lo puede regular, lo que no puede es tener a los países atenazados con estos precios", ha dicho Álvarez en una entrevista en 'La hora de la 1', de TVE, recogida por Europa Press.

El secretario general de UGT ha pedido que "nadie abuse de esta situación", motivo por el que también se ha opuesto a una bajada de impuestos. No obstante, se ha mostrado favorable a actuar sobre el impuesto a los hidrocarburos. "Hay que actuar con bisturí y no con carácter general", ha añadido.

Para Álvarez, la medida adecuada en esta situación pasa por "un control de precios" y mantener los impuestos, ya que son necesarios para que "el Estado pueda repartir esa diferencia entre ciudadanos".

"De esta crisis hay mucha gente que está perdiendo, pero hay una poca gente que está ganando muchísimo. Ahí tenemos los beneficios de las eléctricas o de petroleras", ha recalcado.

UGT, CCOO, UPTA, UATAE y otras organizaciones han convocado en la tarde de este miércoles una manifestación para protestar contra la subida del precio de la energía y pedir la protección del empleo ante la situación generada por la guerra de Rusia contra Ucrania.

TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES

Álvarez ha asegurado que UGT nunca ha despreciado ninguna de las protestas que se han producido en los últimos días, como las de los transportistas o los agricultores.

"Hay un sistema que no funciona. Las grandes compañías se quedan con los mejores transportes y eso, agravado con el precio de los combustibles, ha generado la situación en la que estamos", ha precisado.

No obstante, ha aclarado que las protestas de los transportistas no son una huelga, sino un paro patronal, y ha denunciado que muchos trabajadores autónomos de este sector no están pudiendo trabajar "por la violencia" de los piquetes.

"Creo que se hace absolutamente necesario llamar a la responsabilidad y al Gobierno a la negociación", ha comentado Álvarez durante la entrevista.

El secretario general de UGT también ha manifestado su apoyo a los agricultores y ha recordado que el sindicato estuvo presente en la manifestación a través de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).