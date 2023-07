Álvarez (UGT) insta a los partidos a ser "claros" en sus propuestas porque no "sirve todo"

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado este jueves a los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio, a ser "claros" en sus propuestas porque "no sirve todo ni en el Gobierno ni en la oposición".

En declaraciones a los periodistas en la Climate Action Sevilla Summit, Álvarez ha insistido en que si los partidos políticos son claros y las personas deciden con conciencia, "luego se podrán desarrollar esas políticas".

"Si no son claros y dicen una cosa y luego piensan hacer otra, con toda seguridad van a encontrar una respuesta ciudadana que creo sinceramente que no es lo que necesita el país, porque el país no necesita grandes líos, lo que necesita son grandes acuerdos, por eso creo que durante esta campaña se debería decir claramente qué es lo que se va a hacer", ha reclamado.

De igual manera, ha considerado un eslogan la idea del PP de "derogar el sanchismo" y ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con "un balance de gestión positivo", aunque también puede ser "discutible". "Creo que nunca hemos tenido en democracia un presidente que haya cumplido tanto como el presidente Sánchez" en cuanto a los derechos de los trabajadores, ha admitido.

PP Y VOX

Preguntado sobre un posible pacto entre PP y Vox tras las elecciones del 23 de julio, Álvarez ha apuntado que, a su juicio, "van en contra de los derechos de la mayoría, de las mujeres o del colectivo LGTB".

"Lo estamos viendo, la libertad de expresión en nuestro país entra en una situación difícil y compleja. ¿Quién nos iba a decir que se iba a censurar una película porque haya una escena más o menos de destape? ¿Quién nos iba a decir que no íbamos a poder hablar libremente del lanzamiento militar del año 36?", se ha preguntado.

Se trata, a su juicio, de un "retroceso absolutamente insoportable para los ciudadanos", algo que choca con el trabajo "muy duro" del sindicato para poder "conseguir un peldaño de derechos laborales".

"Lo que conviene, lo que necesitamos es consolidar este peldaño y tener un Gobierno que no solo crea en eso sino que nos permita continuar avanzando porque quedan muchas cosas por hacer, quedan muchos problemas y hay mucha gente que lo está pasando mal", ha asegurado.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por último, Álvarez ha reconocido que el cambio climático es "el problema más importante que tiene la humanidad" y ha llamado a tomar medidas para "salvar vidas y bienes". "Si no somos conscientes de que esa es una cuestión prioritaria, el planeta se va a ir al garete y con el planeta nos vamos a ir todos", ha subrayado.

Por último, ha señalado que siempre han existido negacionistas del cambio climático, pero ha avisado de que el problema está en que "haya personas que piensen que pueden librarse del cambio y de sus consecuencias sencillamente porque una opción política diga una cosa o diga otra".

"Los elementos que hay encima de la mesa prueban científicamente, de manera indiscutible, que no estamos ante una evolución del clima, sino que estamos ante un cambio climático muy serio", ha aseverado.