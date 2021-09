Álvarez (UGT) lamenta que Sabadell esté "muy alejado" de llegar a un acuerdo sobre el ERE

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido que Banco Sabadell está "muy alejado" de llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de plantilla como el que se firmó con CaixaBank o BBVA en otros procesos y ha advertido de que las negociaciones de los próximos días "tienen que dar otros resultados".

En declaraciones a los medios durante las movilizaciones convocadas contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Banco Sabadell, Álvarez ha reprochado que la banca "está teniendo unos beneficios altísimos y no puede trasladar esos beneficios a despidos y cierre de oficinas".

"Las entidades financieras no tienen derecho a trasladar a la sociedad española todos los favores que le ha hecho con despidos, cierre de oficinas y cierre de cajeros automáticos, y en ese sentido me parece que es un desastre que no nos merecemos ni los trabajadores de empresas de banca ni el conjunto de ciudadanos y ciudadanas", ha dicho.

El secretario general de UGT ha aprovechado para reiterar su planteamiento de que se configure un impuesto que tenga una relación directa con las nuevas tecnologías, pues la banca online ha quitado peso a la banca presencial de una forma "exagerada" que "nada tiene que ver con las necesidades que tiene la banca hoy".

"Este país tiene que pensar que las nuevas tecnologías quitan puestos de trabajo y, en ese sentido, hay que ver cómo reequilibramos esa situación. Si no, el desempleo será imposible que se pueda relajar en nuestro país y en el mundo", ha avisado.