Álvarez (UGT) niega que se haya pactado ceder 100% de tributos a Cataluña y cuestiona huelga de Solidaridad

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha negado este lunes que el acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE contemple que ambas formaciones hayan pactado ceder el 100% de los tributos a Cataluña.

"Es evidente que no se ha pactado. Cualquiera que lea el acuerdo entre Junts y el PSOE verá que están las posiciones de cada una de las partes, un acuerdo que es la Ley de Amnistía que no conocemos y otro acuerdo que es que no gobierne Vox y el Partido Popular", ha señalado.

En rueda de prensa para presentar un informe sobre el despido en España, el líder de UGT ha añadido que, en consecuencia, "cualquier cuestión que no esté planteada sobre bases razonables" no merece ser comentada, pues "hay más intereses en hacer ruido que en explicar de fondo cuáles son las cuestiones acordadas" entre ambas formaciones.

En todo caso, ha recordado que en España hay dos regímenes fiscales, el de las comunidades forales, y el del resto de autonomías, que están encuadradas en el régimen común.

SOLIDARIDAD SÓLO TIENE 250 DELEGADOS DE UN TOTAL DE 250.000

Preguntado por la huelga general que ha convocado Solidaridad, ligado a Vox, para el próximo 24 de noviembre en rechazo a la Ley de Amnistía y a los pactos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, el líder de UGT ha aludido a la representatividad de este sindicato.

En este sentido, ha subrayado que Solidaridad no negocia ningún convenio colectivo en España y que, según dicen ellos mismos en su página web, cuentan con una representación de 250 delegados, cuando el total de España es de 250.000.

"¿Qué es lo que representa ese colectivo? (...) No negocia ningún convenio en España. A un sindicato se le llama sindicato porque negocia algún convenio colectivo, porque está presente en las relaciones laborales. Pero he entrado en su página web para comprobar cuáles eran las razones por las que convoca la huelga y tienen unos 250 delegados, lo dicen ellos, yo ni lo confirmo ni lo desmiento porque no lo he mirado, sobre un total de 250.000 delegados electos. Por lo tanto, creo que con eso está respondida la pregunta, para entendernos", ha señalado.

Álvarez ha dejado claro que su sindicato no se va a oponer a la investidura de Pedro Sánchez, porque cuenta con el respaldo de "una mayoría de diputados" que, "de manera libre y soberana", han decidido apoyarle para ser otra vez presidente.

"Ese día no se votan todas las cuestiones que después tendrán los debates parlamentarios. Y sólo cuando haya esos debates parlamentarios, en función de cuál sea el grado de acuerdo o desacuerdo que tenga nuestra organización, tomaremos las medidas que creamos oportunas y convenientes", ha explicado Álvarez, para quien la próxima legislatura debe ser una legislatura de ampliación de derechos para los trabajadores.