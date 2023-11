Álvarez (UGT), partidario de "generalizar" la condonación de deuda a todas las comunidades de régimen común

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado partidario de "generalizar" condonaciones de deuda a todas las comunidades autónomas de régimen fiscal común tras la acordada por el PSOE y ERC para Cataluña en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

"Todas las comunidades no tienen la misma deuda, no están en las mismas condiciones, no tienen los mismos habitantes, pero en todo caso, desde nuestra perspectiva, esta es una cuestión que hay que generalizar con todas las comunidades autónomas de régimen común", ha apuntado Álvarez en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, el líder de UGT ha afirmado que esta medida debería ser debatida por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para Álvarez, el dinero a condonar "no es el elemento fundamental" y ha indicado que "los acuerdos de estas características son la puerta que abre la negociación posterior" en el CPFF.

El acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Sánchez incluye una condonación del 20% de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que implica una quita de unos 15.000 millones de euros. Desde el Gobierno, aseguran que este mecanismo será extensible al resto de comunidades de régimen común que estén adscritas al FLA.