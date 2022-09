Álvarez (UGT) pide "cita" a CEOE para negociar la subida de salarios: "Que diga día y hora"

Reclama al Gobierno explicaciones sobre la ejecución de los fondos europeos ante la demora de los proyectos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado a la CEOE a fijar "día y hora" para reanudar la negociación de los salarios en el marco del acuerdo interconfederal de negociación colectiva (AENC), que no pudo cerrarse en su día por la negativa de la patronal a aceptar la cláusula de revisión salarial que demandaban los sindicatos.

En rueda de prensa este miércoles para explicar los temas que considera fundamentales de cara al nuevo curso político, Álvarez ha insistido en que la subida de los salarios en España es un objetivo fundamental para UGT y ha responsabilizado a CEOE del fracaso de la negociación anterior.

Así, el líder de UGT ha explicado que, mientras los sindicatos "flexibilizaron" la cláusula de revisión para intentar cerrar un acuerdo, la patronal no la aceptó y dio por concluidas las negociaciones pese a no levantarse "físicamente" de la mesa.

"Nos dejó plantados", ha denunciado Álvarez, quien, no obstante, ha precisado que se habló de retomar la negociación en septiembre en una conversación informal entre los dirigentes sindicales y el líder de la CEOE, Antonio Garamendi.

Por ello, como fueron los empresarios los que dieron por cerrada la negociación, Álvarez cree que son ellos los que deberían mover ficha ahora y presentar una nueva propuesta, porque "la negociación no es empezar en cero y acabar en cero".

"Le pido a CEOE una cita para reunirnos, que digan hora y día, cuando quieran, y si quieren luz y taquígrafos, pues con luz y taquígrafos. Y si no lo quieren, pues sin ellos, pero tenemos que reanudar las negociaciones cuanto antes para que este país no entre en una espiral de conflictos", ha apuntado.

El líder de UGT ha advertido de que, junto a CCOO, está ultimando un calendario de negociaciones para impulsar la negociación colectiva, "atascada" por la falta de un acuerdo de convenios con CEOE.

Asimismo, ha pedido a la patronal que "no engañe" a los ciudadanos "con ese rollo de que España es un país de pequeñas y medianas empresas" que no pueden subir salarios por los efectos de la crisis y la subida generalizada de precios, pues han repercutido en los precios de sus productos la inflación.

"Las pequeñas empresas han trasladado a sus precios la inflación. Si no, de qué estos efectos de segunda ronda, que no lo están causando los salarios, sino los beneficios de las empresas: pequeñas, grandes y medianas", ha denunciado.

El dirigente sindical espera que la patronal haga una nueva propuesta salarial que permita desatascar los convenios. "Las líneas rojas sólo nos las saltamos nosotros (los sindicatos), quiero ver si la CEOE se salta alguna", ha apuntado.

FONDOS EUROPEOS Y FONDO DE RESCATE DE HIPOTECAS

En relación al salario mínimo interprofesional (SMI), ha reiterado la necesidad de que suba en 2023 hasta los 1.100 euros mensuales, lo que representaría algo más del 60% del salario medio recogido en la Carta Social Europea.

"La Carta Social es una referencia de mínimos. No pasaría nada por pasar del 60% del salario medio", ha subrayado Álvarez, que ha advertido al Gobierno de que no puede decir por la mañana que está por los más débiles y decir por la tarde que no sube el SMI.

"A la gente hay que tratarla como adultos, sin insultar su inteligencia, no se puede decir que se piensa en los más débiles y no tenerlos en consideración cuando llega la hora de implementar esto en sus salarios", ha señalado.

Álvarez también ha emplazado al Gobierno a subir los salarios de los empleados públicos y a dar explicaciones por el retraso en la ejecución de los fondos europeos.

También ha pedido al Ejecutivo la creación de un fondo de rescate para ayudar a las familias a afrontar sus gastos hipotecarios ante el repunte de los tipos de interés, así como que los recursos relacionados con Defensa salgan de nuevos impuestos y haya un acuerdo social sobre este tema.

"Hasta ahora Defensa no ha debatido los gastos en esta materia de Defensa, pero ahora es imprescindible que se haga y que haya un acuerdo para que los ciudadanos tengan constatación de que tendrá efectos positivos para la industria de defensa en nuestro país", ha indicado.

Álvarez ha rechazado rebajar impuestos; la deflactación "generalizada" del IRPF y la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 25 años actuales, al tiempo que ha pedido al PP que no modifique la reforma laboral si vuelve a gobernar.