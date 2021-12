Álvarez (UGT) pide derogar la reforma laboral para recuperar la negociación colectiva

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este jueves la derogación de la reforma laboral de 2012 para poder "recobrar derechos para la negociación colectiva", como ha expresado durante su intervención en el acto de conmemoración del 96 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del sindicato y del PSOE.

"Con la normativa que rige la negociación de los convenios colectivos, no se pueden negociar los convenios en nuestro país. No tenemos instrumentos, no tenemos mecanismos. Solo unos pocos, en aquellas empresas sindicalizadas, consiguen mejoras importantes", ha expresado Álvarez.

Para el secretario general de la UGT, la recuperación de la negociación colectiva es "una cuestión fundamental", además de suponer "un paraguas de derechos para los trabajadores".

También ha insistido en la necesidad de "cambiar radicalmente" el modelo de contratación en España, así como la causalización del despido. Ambas cuestiones de negociación se encuentran en la mesa de diálogo social que reúne desde el 17 de marzo al Gobierno, la patronal y los sindicatos, con el objetivo de llegar a una acuerdo sobre la nueva legislación laboral española, que deberá estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, como parte de los compromisos del Ejecutivo con Bruselas para recibir los fondos europeos.

UGT quiere que sea "un acuerdo útil" y medible, con la intención de reducir la temporalidad y la precariedad en diez puntos para el próximo año. No obstante, Álvarez ha reconocido que no será fácil llegar al acuerdo tripartito y ha apuntado a la "inmovilidad de las posturas" de la CEOE.

"Muchos empresarios de este país no quieren que cambie nada y quieren continuar utilizando un sistema de relaciones laborales no flexible, sino de explotación, en el grado en el que estimen oportuno", ha expresado el secretario general de UGT.

UGT, así como CCOO, exigen "unos mínimos" para refrendar el acuerdo. Entre ellos están la negociación colectiva, la implantación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como un instrumento de utilización permanente y la contratación temporal ligada a causas de carácter temporal.

También exigen acabar "con el despido libre y gratuito". Sobre este punto, UGT propone un coste de despido de 45 días por año.

Álvarez ha recordado que los salarios tampoco han subido desde 2008. Por este motivo, UGT y CCOO han convocado movilizaciones en Madrid, Valladolid y Valencia, el próximo jueves, 16 de diciembre, para exigir una subida salarial acorde al repunte de la inflación, que permita a los trabajadores mantener el poder adquisitivo.