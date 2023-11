Álvarez (UGT) pide al Gobierno que "no dilate" la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este jueves al Gobierno de coalición que "no dilate" la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales contemplada en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar para que se pueda seguir avanzando hacia el objetivo del sindicato de las 35 horas.

Durante su participación en una jornada organizada por UGT sobre libertad sindical, Álvarez ha recordado que la reducción de la jornada comprometida se hará en dos fases, una en 2024 y otra en 2025, cuando llegará a las 37,5 horas semanales.

"Queremos que no se dilate la puesta en marcha de la jornada de 37,5 horas, de tal manera que en el año 26 podamos continuar trabajando hacia esas 35 horas semanales", ha subrayado el líder de UGT.

En su opinión, el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar "abre una puerta, un paso hacia adelante muy importante" para avanzar en la reducción de la jornada laboral y caminar hacia las 35 horas semanales en esta legislatura, aunque su ideal serían las 32 horas semanales.

No obstante, ha reconocido que "en España es muy difícil dar el salto a las 32 horas", dado el peso del sector servicios, una industria "poco autóctona" y pocas multinacionales con su sede en España.

"En nuestro país nos encontramos con un muro que es muy difícil de poder saltar y podríamos entrar mucho en las causas, como la segregación de la actividad de las empresas, que las empresas utilizan de manera más perversa para reducir costes", ha dicho Álvarez, que ha recordado que la reducción de jornada que plantea el sindicato es sin pérdida de salario.

El líder de UGT ha asegurado que el lema del sindicato será el de 'Trabajar menos para vivir mejor', pero no desde la irresponsabilidad. "No ponemos en peligro la productividad del país, no ponemos en peligro la competitividad, sino al contrario. Reducir el tiempo de trabajo nos va a generar empresas más rentables, más competitivas, con mejor clima de trabajo, con personas más satisfechas y con personas más formadas", ha remarcado.