Álvarez (UGT) pide más medios para que la Inspección de Trabajo haga cumplir la legislación

Felicita a la Inspección de Trabajo por sus actuaciones en las 'Big Four' y en las empresas de reparto de comida a domicilio

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido este martes una mayor dotación presupuestaria y una aumento de la plantilla de la Inspección de Trabajo para que el organismo pueda garantizar el cumplimiento de la reforma laboral en las empresas.

Álvarez considera que las concentraciones de este lunes y la huelga convocada para el miércoles son medidas "razonables" y ha agradecido a los trabajadores de la Inspección, y no solo a las organizaciones sindicales, su "reivindicación" para que el Gobierno cumpla con el compromiso adquirido el 7 de julio de 2021.

El líder sindical ha recordado este martes, en una rueda de prensa, que durante las negociaciones de la reforma laboral UGT reclamó al Gobierno que doblara la dotación presupuestaria de la Inspección de Trabajo para los próximos cuatro años, de manera que el organismo tuviera los recursos humanos y económicos necesarios para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral.

"El código de tráfico puede ser fantástico pero, si no hay Pegasus, radares y Guardia Civil en las carreteras que puedan hacer pruebas de alcoholemia y cumplimiento de las normas de tráfico, es inútil, no se cumpliría. Nosotros necesitamos pruebas presenciales de la Inspección de manera permanente en las empresas, más medios para que la Inspección lo pueda hacer", ha dicho Álvarez, a modo de símil.

El secretario general de UGT ha insistido en que si no se aumentan los recursos humanos y técnicos de la Inspección de Trabajo, será "muy difícil" que siga cumpliendo con su labor como hasta ahora, y ha aludido a casos como las 'Big Four' (Deloitte, KPMG, EY y PwC) o las empresas de reparto de comida a domicilio.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado este martes de que la Inspección de Trabajo ha multado a la plataforma de reparto Glovo con un importe de 56,7 millones de euros por emplear a 7.022 'falsos autónomos' y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo. Glovo acumula sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros.

"La Inspección de Trabajo hace redadas que entran en una torre ('Big Four') y encuentran fallos desde todas las perspectivas en relación con la legislación laboral. Aparte de esas redadas, que se hagan con medios, que los empresarios sepan que no van a quedar impunes ante los delitos que están cometiendo. Las empresas que tienen fijos discontinuos están muy lejos de respetar la legislación, sobre todo las de comida a domicilio. Me parece muy razonable que la Inspección actúe con contundencia", ha comentado.

Álvarez ha trasladado todo su "apoyo y felicitación" a la Inspección de Trabajo por su labor "tan loable y con tan pocos medios".