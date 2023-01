Álvarez (UGT) pide multas disuasorias a empresas de distribución y petroleras para que "no sigan robando"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este viernes al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intervengan y establezcan multas realmente "disuasorias" para asegurarse de que las empresas de distribución y las petroleras "no sigan robando" a los consumidores.

En declaraciones a la prensa durante unas jornadas organizadas por su sindicato a las que ha asistido también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el líder de UGT ha denunciado que el precio de los alimentos "está absolutamente fuera de control" y no porque suban en origen, sino por la "especulación" de las empresas de distribución.

"Están chupando los beneficios de los productores y a la vez aumentan los precios a los ciudadanos", ha criticado el dirigente sindical, que ha insistido en que el Gobierno y la CNMC deben intervenir.

Aunque ha calificado de "penosa" la rebaja del IVA de los alimentos básicos por ser un impuesto que trata a todas las rentas por igual, Álvarez ha considerado "absolutamente escandoloso" que esta rebaja no se esté reflejando en los precios al consumidor y que se diga que esto se va a perseguir pero no de qué manera.

"Tiene que haber instrumentos que nos permitan acabar con los oligopolios", ha defendido el líder de UGT, que igualmente ha calificado de "escandoloso" los precios que están alcanzado los carburantes en este mes de enero pese a la bajada del petróleo.

En este sentido, ha instado a la CNMC a intervenir e imponer sanciones que realmente sean "disuasorias" porque las actuales "tienen un valor tan escaso que les sale a cuenta seguir robando a los consumidores".

Para Álvarez, las empresas son responsables de "una parte importante" de la subida del IPC en 2022 porque han subido los precios para obtener mayores ganancias. En este sentido, ha criticado que, pese al descenso de los precios de la energía, no se abaraten productos como el pan, que se subió en su momento alegando que la subida de la energía encarecía el uso de los hornos.

A juicio del dirigente sindical, "no hay ninguna razón" para que no suban los salarios en España dado que los beneficios de las empresas están siendo "absolutamente groseros" en un país "donde hay colas del hambre y muchos trabajadores no llegan a final de mes".

"El incremento de los precios viene por ese abuso y esa usura", ha criticado el líder de UGT, que ha advertido de que mientras los precios crecieron por encima del 5% en 2022 (8,3% si se tiene en cuenta la media y no la tasa interanual), los salarios solo han subido una media del 2,6%.

Aunque esta cifra se incrementará cuando se tengan en cuenta las revisiones salariales por las cláusulas de los convenios, se quedará "en todo caso, muy lejos del nivel de inflación de 2022 y de la subyacente, que en diciembre superó de manera dramática la inflación", ha denunciado.

Por eso, ha insistido en que los salarios deben subir y que la CEOE sabe que "o negocia y hay acuerdo o habrá conflicto" y que esté no sólo será creciente, sino que habrá "una visibilización masiva" de las movilizaciones sindicales demandando subidas de sueldos para los trabajadores.

"Estamos a tiempo de evitar todo eso en la mesa del acuerdo interconfederal de negociación colectiva y vuelvo a llamar a la patronal a esa mesa, al diálogo y al acuerdo", ha concluido el líder sindical.