Álvarez (UGT) pide que se otorgue el IMV solo con una "declaración de buena fe" del solicitante

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "debe transformarse en una renta que se dé con una declaración de buena fe" de la persona solicitante.

Álvarez ha considerado que el Ingreso Mínimo Vital, con sus características actuales, "no es para una pandemia como esta". "Una ley que toma como base la declaración de renta del año anterior para otorgar las ayudas no sirve, porque el año 2019 no tiene nada que ver con el año 2020; alguien que en 2019 puede haber estado en buenas condiciones hoy no está en buenas condiciones", ha subrayado.

"Las organizaciones sindicales tenemos que ser plenamente conscientes de que, a pesar de todo lo que hemos hecho desde el punto de vista de la negociación, contingencias de todo tipo para las personas que se quedaban fuera, hoy en nuestro país tenemos en muchas ciudades colas de personas que van a recoger alimentos" y "que están durmiendo en la calle", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, ha opinado que "los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de que los problemas de vivienda que tiene este país y las personas que están durmiendo en la calle tienen que tener una solución". A su vez, ha criticado que el Salario Mínimo Interprofesional "tampoco se ha subido, ni siquiera hay mesa de negociación".

Por ello, ha recalcado que "vamos a continuar la pelea" y ha recordado que el próximo 11 de marzo se han convocado nuevas movilizaciones.

Ha destacado que "van a ser movilizaciones mensuales, el Gobierno nos va a escuchar cada día que tiene que poner en marcha estas políticas y yo creo que hay recursos para ello".

En este sentido, ha puesto como ejemplo los 11.000 millones de euros en ayudas a la hostelería anunciados por el Gobierno de España, que ha considerado "justos, necesarios y razonables", pero ha añadido que "hay otros sectores que también necesitan recursos y hay que ponerlos encima de la mesa".