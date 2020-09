Álvarez (UGT) prevé movilizaciones para lograr el desarrollo pleno del Ingreso Mínimo Vital

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que para que se desarrollo "plenamente" el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "se van a necesitar movilizaciones" de los trabajadores en la calle "si las condiciones del coronavirus lo permiten".

En una rueda de prensa este lunes en Zaragoza, antes de participar en el Consejo Regional de UGT Aragón, para poner en común con los cuadros sindicales de la comunidad autónoma el avance de las negociaciones del diálogo social, ha explicado que hay una plataforma en la web de UGT para que las personas que no tienen respuesta en relación con el Ingreso Mínimo Vital presenten su reclamación para trasladarla al Gobierno central.

En este punto, ha reconocido que también se trata de "ir organizando" a las personas que se encuentren en esa situación. "Nosotros estamos convencidos de que para que el mínimo vital se desarrollo plenamente se va a necesitar de la movilización, seguramente, si las circunstancias de la Covid lo permiten, física", indicó.

Álvarez ha matizado que lo primero es preservar el derecho a la salud, "que es fundamental", pero el Gobierno de España tiene que ser plenamente consciente de que el millón de solicitudes que hay --del IMV-- en una parte altísima reúne las condiciones de pobreza necesarias para acceder, y si no acceden, "vamos a organizar a aquellas personas que están pendientes de resolución, o que se les hayan resuelto negativamente, para que puedan tener acceso a esa prestación mínima".

Entre las reclamaciones que han llegado al sindicato, ha continuado, muchas son "inaceptables". Ha puesto como ejemplo la respuesta a un ciudadano que se le ha dicho que no tenía acceso al IMV por tener una empresa, cuando en realidad no la tiene desde el año 2008, lo que demuestra que la Agencia Tributaria no tiene el archivo al día.

"Si el millón de personas, en una Administración saturada, que no se cubren las vacantes desde el año 1992, les das este trabajo ingente, es muy difícil que se pueda resolver satisfactoriamente y con criterios objetivos las peticiones que se han hecho", denunció Álvarez, quien ha elogiado que el Gobierno haya empezado a tomar medidas que rebajan la carga burocrática, pero ha incidido en que no se va a renunciar a esta cuestión.

Ha recordado que para dar salida a las peticiones del IMV faltan recueros humanos y la estructura telemática está lejos de las posibilidades de muchas personas que lo solicitan. Además, ha calificado de "escándalo" que las personas tengan que ir a gestorías, que les van a cobrar, para solicitar el IMV.

CONGRESOS

Sobre los procesos congresuales del sindicato, que estaban previstos que acabaran para noviembre de 2020, Álvarez ha expuesto que se han tenido que retrasar por la pandemia y que finalizarán en mayo de 2021.

"No es posible aplazar la democracia, el sindicato tiene que celebrar sus congresos, sus asambleas". En el caso de Aragón, el congreso regional se celebrará los días 22 y 23 de octubre.