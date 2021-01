Álvarez (UGT) reclama subir el SMI y derogar la reforma laboral

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que los sindicatos han entrado en "una nueva fase" y ha reivindicado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la derogación de la reforma laboral, una acuerdo sobre las pensiones, "que no recortes", y conseguir que la crisis "no la paguemos los de siempre y miremos a las personas que no tienen nada".

Álvarez, que se encuentra en Pamplona para reunirse con la ejecutiva y las federaciones del sindicato en Navarra, ha comparecido este jueves en rueda de prensa junto con el secretario general de UGT en la Comunidad foral, Jesús Santos, quien ha anunciado que se presentará a la reelección en el congreso que el sindicato celebrará el 5 de marzo.

Pepe Álvarez ha remarcado que los sindicatos "entran en una nueva fase, ahora hay luz, el proceso de vacunación debería llevarnos, si todo el mundo cumple con su obligación, a que en un periodo no muy largo empecemos a bajar esta terrible pandemia". Así, ha destacado que la voluntad de las organizaciones sindicales es "recuperar la situación de marzo de 2020".

En ese sentido, ha abogado por "reactivar la mesa de concertación" para derogar las reformas laborales que ha considerado "un lastre" porque son, ha dicho, "innecesarias" e "impiden que la economía pueda actualizarse". Además, ha remarcado que hay "un compromiso del Gobierno" y ha destacado que los partidos que forman parte del Ejecutivo central se presentaron a las elecciones con un programa "en el que se prevé la derogación de los aspectos fundamentales de la reforma laboral".

Por otro lado, ha reclamado "volver a 2011" en materia de pensiones. Así, ha remarcado que "no vamos a discutir ningún elemento nuevo si no se deroga la reforma de las pensiones de 2013" de manera que las pensiones se actualicen con el nivel de vida y se acabe con el factor de sostenibilidad.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno central "se comprometió con los sindicatos" a subir el Salario Mínimo Profesional. Un compromiso que "hay que cumplir" y "no ha ninguna razón para que en 2021 no se haga", ha asegurado.

(Seguirá ampliación)