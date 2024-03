Álvarez (UGT) reconoce que "no es una buena noticia" que no se hayan aprobado los Presupuestos de 2024

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 no es una "buena noticia para ningún país" y supondrá que España deberá funcionar con un presupuesto que "no refleja la situación actual de la economía".

Durante la presentación de un informe sobre la 'Regulación de la jornada en Europa y España', ha recordado también que, tras el veto al techo de gasto del Senado, el presupuesto que podía presentar el Gobierno ya tenía "algunas limitaciones importantes".

Asimismo, el líder sindical ha reconocido que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña ponía "difícil" sacar adelante unos Presupuestos, ya que, al menos dos grupos parlamentarios --Esquerra Republicana y Junts-- con "peso" en el Congreso de los Diputados iban a tener que concurrir en dichas elecciones.