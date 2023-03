Álvarez (UGT) recuerda a Cepyme que el tamaño de la empresa "no es ninguna excusa para subir salarios"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado este martes al presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, que el tamaño de la empresa "no es ninguna excusa para subir salarios".

Álvarez ha respondido así a las declaraciones de Cuerva de esta mañana, en las que ha adelantado que los empresarios presentarán este miércoles a los sindicatos, en la mesa de diálogo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una propuesta en la que se tenga en cuenta la realidad de cada empresa, también de las pymes.

El líder de UGT ha advertido al presidente de Cepyme de que las pequeñas y medianas empresas serían las más beneficiadas por el AENC, ya que, en caso de no llegar a un acuerdo, estas serían las más perjudicadas por el conflicto. Además, ha insistido en que las grandes empresas ya están firmando convenios colectivos con subidas salariales.

"Habrá algunas (pymes) que ganen mucho, otras que ganen menos y otras incluso que tengan pérdidas, pero en todo caso los beneficios empresariales han subido lo suficiente y están en unos niveles que les permiten afrontar aumentos salariales diferentes a los que hemos vivido, que están en el 3%", ha insistido Álvarez.

Álvarez ha omitido las quejas de Cuerva sobre el estrechamiento de los márgenes de las empresas, y ha informado de que solo valorarán los datos de los beneficios de las empresas procedentes de fuentes "con una cierta autonomía", como el Ministerio de Hacienda.

El secretario de UGT también ha acusado a Cuerva de "intentar embarrar el campo de juego" al llevar de nuevo el debate sobre los salarios a los medios de comunicación.

Asimismo, ha subrayado que UGT acudirá a la mesa de negociación del AENC dispuesto a abordar todos los temas, desde el IPC y los beneficios de las empresas hasta la productividad, como plantea la patronal.

"No nos hemos negado a ningún proceso de diálogo. No les vamos a dar ninguna excusa para que se vuelvan a levantar. Que se sienten, que trasladen sus propuestas, que los trabajadores sepan hasta qué punto la patronal es sensible o completamente insensible, avara y usurera, que es lo que ha hecho hasta ahora", ha recalcado Álvarez.

UGT ha urgido a Cepyme a hacer propuestas en la mesa de este miércoles, ya que el sindicato está dispuesto a "comentarlas y discutirlas", y ha reprochado a Cuerva la posición "bastante menos activa" de su organización durante las negociaciones.