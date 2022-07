Álvarez (UGT), "sorprendido" de que Calviño vuelva a pedir un pacto de rentas a los agentes sociales

Reclama a CEOE un "gesto de responsabilidad" y le avisa: o desbloquea la negociación colectiva o pedirá una subida inmediata del SMI

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de que el Gobierno volverá a demandar a los agentes sociales un pacto de rentas para hacer frente a la subida de la inflación durante una reunión prevista para hoy mismo.

Álvarez, en declaraciones al Canal 24 horas recogidas por Europa Press, ha señalado que la reunión estaba en la agenda pero ha denunciado que no conocía el orden del día y que se ha enterado del mismo por las palabras de la vicepresidenta.

"Ahora nos hemos enterado, vía medios de comunicación, de que quiere hablar del pacto de rentas. Cuando las reuniones no se preparan, no me parece que el resultado vaya a ser exactamente positivo, pero vamos a ver cuáles son los planteamientos del Gobierno", ha indicado.

Preguntado por si existen posibilidades de que sindicatos y CEOE lleguen a un acuerdo salarial para la negociación colectiva, Álvarez ha asegurado que "le gustaría" y que van a volver a presionar a los empresarios con nuevas concentraciones convocadas para mañana frente a todas las patronales del país para exigir un acuerdo que desbloquee los convenios que están paralizados, sobre todo desde principios de año.

"La patronal debería hacer un gesto de responsabilidad porque si no, el conflicto va a continuar. Nosotros no vamos a firmar los convenios a la baja porque no hay razones. La vicepresidenta puede ver el panorama todo lo oscuro que crea, pero hoy hay muchas empresas en nuestro país que están ganando mucho dinero y lo que no se está haciendo es repartir ese dinero", ha denunciado Álvarez.

En este sentido, el líder de UGT ha subrayado que los trabajadores tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes porque la inflación no ha tenido su traslado a los salarios y ha pedido que éstos suban de manera "generalizada" porque "se puede hacer" y porque ayudaría a que los problemas económicos fueran menos.

AVISO A LA CEOE:

Álvarez ha explicado que el "escollo" para llegar a un acuerdo con CEOE en materia salarial sigue siendo el mismo: la inclusión de una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores.

"En la negociación colectiva que viene de años anteriores la cobertura de la cláusula está por debajo del 20% de los trabajadores, pero la que hemos firmado desde el mes de enero está por encima del 80%. Esto o se aborda civilizadamente en una mesa de negociación o irá creciendo el conflicto en los convenios", ha advertido Álvarez, que ha añadido que los sindicatos no van a renunciar a que suban los salarios.

El líder sindical ha subrayado que no sólo son las grandes empresas las que están ganando mucho dinero. Así, ha indicado que las empresas de restauración están encareciendo los precios más del 30% sin que los costes hayan subido un 30% y los salarios, en muchos casos, están sin acordar en convenio.

"Hay algunos aumentos de precios que se han hecho que no van a volver atrás aunque baje el precio de la energía. Tengo una cierta edad y no he visto nunca que en una cafetería baje el precio del café los diez céntimos que subió por razones que luego se fueron atrás", ha señalado.

El dirigente sindical ha advertido además a la CEOE que, o desbloquea los convenios, sobre todo los que afectan a los trabajadores con salarios más bajos, o lo sindicatos pedirán al Gobierno que suba ahora el salario mínimo interprofesional (SMI) dado que la situación actual "es imposible de mantener para quienes ganan en torno a 1.000 euros".

"La Ley del SMI posibilita y casi llama a que cuando haya una inflación disparada como la que tenemos se revise a medio año y la CEOE tiene que ser consciente", ha precisado Álvarez.

El dirigente sindical se ha mostrado también crítico con la decisión del Gobierno de aprobar las medidas anticrisis sin consultarlas antes con los agentes sociales y, en este sentido, ha afirmado no es partidario de una bajada del IVA de la electricidad "a todo el mundo por igual".

Sobre los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio, conocidos ayer, Álvarez ha defendido que son "absolutamente extraordinarios" por "muchas vueltas que se le de" y ha instado al PP a dejar de poner "peros absurdos" a la reforma laboral.

"Los trabajadores que han pasado de un contrato temporal a uno indefinido, que tomen nota. Porque la patronal la hizo a regañadientes y el PP votó en contra", ha subrayado.

SANIDAD Y GASTO EN DEFENSA

En otro orden de cosas, Álvarez se ha referido a la aprobación, por parte del Consejo de Ministros de este martes, de hacer fijos a más de 67.000 sanitarios. En su opinión, la falta de profesionales en la sanidad pública no se soluciona "ni de lejos" con esta medida, ya que, además de consolidar puestos de trabajo, hay que crearlos.

En relación al incremento del gasto en Defensa anunciado por el Gobierno, el dirigente de UGT ha pedido que esto forme parte de un debate "serio", en el que pueda participar el conjunto de la sociedad y no sólo el Consejo de Ministros.

Para Álvarez, el momento actual geopolítico "requiere de una nueva dimensión" a los temas de Defensa, de forma que si se invierte más en esta materia, también se reinvierta en el sector industrial.

"Yo llamaría a la ministra de Defensa a no sólo decirlo, sino a hacerlo. Nos gustaría saber qué repercusión tienen esos 1.000 millones de euros sobre el sector industrial. Si el Estado va a gastar más dinero en Defensa, eso tiene que trasladarse en valor añadido y tecnológico al país", ha concluido.