Álvarez (UGT) en "total desacuerdo" con el Banco de España: "Las pensiones tienen que subir con el IPC"

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su "total desacuerdo" ante las advertencias del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre la subida de las pensiones que propone el Gobierno, y ha afirmado que éstas "tienen que subir con el IPC".

"La verdad es que no sé si cuando el gobernador dice que no está de acuerdo en que (la subida) no sea lineal lo que propone es que se gaste lo mismo pero que se reparta de otra manera. Me temo que no. Creo que lo que está proponiendo es que haya una parte de las pensiones que crezcan menos que el IPC" ha afirmado Álvarez, quien ha mostrado "su total desacuerdo porque las pensiones tienen que subir con el IPC".

Pepe Álvarez ha respondido así ante los medios de comunicación en Logroño donde ha participado en una rueda de prensa con motivo de la campaña sindical #SalariooConflicto. Posteriormente, el secretario general de UGT acudirá al VI Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales, donde participa en el acto de entrega de un donativo por parte de la Comisión Ejecutiva Confederal y UGT- Servicios Públicos a AMINTA (Asociación de ayuda a huérfanos de Agentes Forestales y Medioambientales fallecidos en acto de servicio).

En relación a las declaraciones del gobernador, Álvarez ha dicho que estas declaraciones siempre están "muy descompensadas" y se pregunta: "¿Por qué el gobernador del Banco de España no quiere que los pensionistas que cobren entre 2.200 y 2.300 euros -que sería la pensión máxima- no se les revalorice la pensión pero no ha hecho ninguna sugerencia a que los grandes banqueros del país que cobran millones de euros anuales no se les congele el salario?".

"Me gustaría que me respondiera", ha continuado. "O qué ocurre que los pensionistas en nuestro país que ganan la máxima propone que vivan peor?".

Para Álvarez, estas declaraciones tienen "una dirección clara que es acabar con el actual sistema de pensiones que tenemos en el país que es un sistema de contribución".

De esta manera, ha dicho, "el Gobierno no puede ir decidiendo cada vez en función del IPC que se suban las pensiones, tenemos una ley que lo recoge. No se puede cambiar la ley en función de lo que suba la inflación un año u otro".

Así, ha indicado, "si no fuera porque hay personas que cotizan mucho no se podrían pagar las pensiones más bajas. Los que más cotizan son los que más contribuyen para que el sistema sea más generoso en el reparto de las pensiones de las personas que menos cotizan".

Por eso -ha finalizado- "a mí me parece que hay una clara trampa y, francamente, el gobernador del Banco de España, cuya misión es el control del sector financiero, me gustaría que dijera si le parece correcto que los altos directivos tengan los sueldos que tienen o si les propone que se les congelen los sueldos".