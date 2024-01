Álvarez (UGT) ve "muy positiva" la subida del SMI y critica la falta de voluntad de los empresarios "rácanos"

"Tampoco acabamos de entender esta CEOE y el juego que ha hecho en el SMI", censura sobre la postura de la patronal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hace una valoración "muy positiva" de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5% para 2024, al tiempo que ha criticado el papel de la patronal.

"Creo sinceramente que no ha habido voluntad política, que ha faltado ese punto de valentía necesario para poder continuar avanzando, no solo desde el punto de vista de los trabajadores, sino también desde el punto de vista de la sociedad", ha afirmado sobre la CEOE.

Álvarez ha subrayado que el SMI afecta al 30% de los convenios colectivos del país porque "los empresarios de este país son rácanos". "Hace ocho años no afectaba a tantos convenios colectivos porque la negociación colectiva era más dinámica porque los empresarios apostaban por repartir la riqueza que se genera en este país", se ha quejado en declaraciones previas a una entrega de premios de UGT en Santiago.

"Tampoco acabamos de entender esta CEOE y el juego que ha hecho en el SMI, porque en su día hablaron de que proponían un 3 más un 1, y 3 más 1 en mi pueblo es 4, por tanto, el 4% si lo hubieran puesto encima de la mesa con algunas otras cuestiones, podríamos haber avanzado", razona.

"Solo tiene un punto que, desde luego, no nos satisface", ha afirma Pepe Álvarez sobre el acuerdo, "que es la no presencia de la CEOE en el acuerdo". "La CEOE sabe perfectamente que si hubiéramos podido llegar a un acuerdo, la subida no hubiera llegado al 5%, si ellos estuvieran presentes... es una cuestión que tiene razones objetivas, es decir, a veces menos es más", ha subrayado.

El líder de UGT considera que subir el SMI "es una medida desde el punto de vista económico muy eficiente, no solo para las personas, sino para la economía del país", ya que genera "aumento del consumo".

"Y un acuerdo como el del salario mínimo interprofesional, que tenemos que aplicar al 30% de los convenios de nuestro país, necesitamos el concurso de las empresas para poder aplicarlo. A veces, si está la CEOE, aunque no llegues al punto que tú querías, puede representar más para los trabajadores y las trabajadoras, porque este es un camino que no va a ser nada fácil, y que en muchos casos seguramente vamos a tener que acabar, como ya ha pasado en el pasado, en las magistraturas de trabajo", ha reflexionado.

OBJETIVO DEL 60% DEL SALARIO MEDIO

El secretario general de UGT ha dicho que están "contentos y satisfechos con el 5%" porque "permite continuar esta senda" de alcanzar del 60% del salario medio, que según Eurostat, "son 2.218 euros en el año 2022".

Ha avanzado que "esta va a ser la siguiente batalla" que se va a tener, que será precisar cuál es el salario medio en España. En este sentido, ha indicado que hay tres entidades que sitúan el salario medio: la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y Eurostat. "Las tres están aproximadas. Vamos a dejarlo en Eurostat, que me parece que seguramente es el referente europeo que nos permite tener datos muy objetivos", ha apostado.

Por último, ha llamado a dejar el salario mínimo "para las personas que no tienen convenio" y "dar vida a la negociación colectiva, porque efectivamente la negociación colectiva es un buen instrumento".

"Ahora nos queda que el Gobierno en el decreto reconozca algunas cuestiones que son importantes. Cómo se implementa esto en los convenios colectivos de manera inmediata, el plus de insularidad y el plus de las dos ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla", ha expresado.