Álvarez (UGT) ve "razonable" una Ley de negociación colectiva que otorgue al convenio autonómico "mucho peso"

Cree que un apoyo de Cs a la reforma laboral no es incompatible con que otras fuerzas la respalden y dice que su desmontaje debe "continuar"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que sería "razonable" que hubiera una Ley de negociación colectiva en la que se regulen los distintos ámbitos y el convenio autonómico tenga "mucho peso" en la negociación. Por otra parte, considera que un apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral no tiene por qué ser incompatible con que otras fuerzas respalden el acuerdo alcanzado.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida Europa Press, Pepe Álvarez, que este jueves se encuentra en el País Vasco, se ha referido, de esta manera, a la falta de apoyos con la que cuenta el acuerdo de la reforma laboral para su convalidación en el Congreso, entre ellos, de momento, el del PNV, que reclama que se recoja la prevalencia de los convenios autonómicos.

Ante el planteamiento del PNV y su rechazo a la vía de hacer un cambio en el Estatuto de los Trabajadores al defender que su petición se debe recoger en una ley, Pepe Álvarez cree que sería "razonable" que hubiera una Ley de negociación colectiva que articulara los ámbitos de negociación colectiva y que el ámbito autonómico sea "un ámbito que tenga mucho peso en la negociación".

"Creo que, en ese contexto, sería bastante mejor que abrir al debate y a la tramitación parlamentaria el decreto que, por otra parte, los temas que no ha tratado tampoco sé por qué tienen que ser objeto de debate en primera lectura en el Congreso de los diputados, lo podrán ser después de que, en todo caso, haya negociaciones con los sindicatos pero con los sindicatos son temas que no se han tratado", ha apuntado.

Pepe Álvarez cree que hay una "cierta confusión" porque hay que "ser consciente de que en esta negociación se han abierto tres temas que son los que han concluido con acuerdo" porque "el resto de cuestiones no se han tratado" porque no formaban parte del memorando que España envió a la Unión Europea sobre los compromisos que tiene que cumplir".

"El que no se hayan tratado, no quiere decir que no se vayan a tratar, al contrario, creemos que el desmontaje de la reforma laboral tiene que continuar y se tiene que continuar haciendo en los próximos meses", ha agregado.

Álvarez ha señalado que, tras haberse logrado el acuerdo, ahora es al Gobierno el que tiene que "conseguir las mayorías parlamentarias" para su convalidación. El dirigente de UGT cree que se debería apoyar el Real Decreto porque los cambios que se han negociado son "buenos para los trabajadores del país" porque "representan empezar un proceso de desmontaje de las reformas laborales de la crisis económica".

Según ha manifestado, es "verdad" que "quedan muchas cosas por hacer" pero cree que "abren un camino que no es despreciable" y, por tanto, considera que es "un peldaño muy importante para la recuperación de derechos".

CIUDADANOS

Cuestionado por si es mejor que se cierre con Ciudadanos antes de que no pueda salir adelante, Pepe Álvarez ha manifestado que la aritmética parlamentaria debería "permitir que estuvieran más de un grupo".

"No veo porque tiene que haber incompatibilidades, si a Ciudadanos le parece bien, debería apoyarlo, eso no puede impedir que otras fuerzas políticas como ERC puedan darle soporte, vamos a verlo, yo creo que todavía quedan muchos días", ha añadido.

El dirigente de UGT ha asegurado que lo que no contempla "en ningún caso" es que no se apruebe porque "sería un desastre pensar que hay personas que hoy están cobrando 5.000 euros más anuales y que, como consecuencia de una decisión del Parlamento, no los van a seguir cobrando", en referencia a las personas que trabajan en las empresas multiservicios que están viendo aumentado su salario "de una manera sustancial".

Junto a ello, ha destacado las medidas que contiene para hacer frente a la precariedad y ha recordado que se pasa de más de 40 modalidades de contratación a dos y, además, "con dos variables cada una de ellas".

Pepe Álvarez ha afirmado que la reforma es "tan importante y tiene tantas ventajas para los trabajadores" que no se le ocurre pensar que, "por razones que nada tienen que ver con el contenido la reforma no se apruebe".

"Los que dicen que faltan cosas pues la verdad es que, en todo caso, hoy hay menos motivos para manifestarse que había ayer porque algunas han cambiado positivamente, lo que no sé es por qué han esperado tanto tiempo para hacer proposiciones de ley en el Congreso los diputados para cambiarlo o para manifestarse en la calle".

En relación a la futura negociación sobre el SMI, ha indicado que para UGT la negociación "tiene que empezar y acabar con 1.000 euros de salario para el año 2022" porque, según ha destacado, es el compromiso que "adquirió el Gobierno en el mes de septiembre cuando hizo aquel aumento ridículo del SMI".

"Es lo que tiene que cumplir ahora y, de manera inminente, no se entendería de otra manera y, además, hay que hacerlo con carácter retroactivo desde el 1 de enero", ha añadido.