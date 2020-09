Álvarez ve "malvado, inhumano y cruel" penalizar las jubilaciones anticipadas porque el 81% proceden del paro

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado este miércoles de "malvada, inhumana y cruel" la pretensión de la Seguridad Social de penalizar las jubilaciones anticipadas, pues ocho de cada diez proceden de una situación previa de paro.

"El ministro (de Seguridad Social, José Luis Escrivá) sabe que el 81,5% de los trabajadores que se han jubilado anticipadamente en 2019 lo han hecho desde el desempleo. Penalizar a las personas que han perdido el empleo, paradas de larga duración, que ya se jubilan en muchos casos con pensiones de miseria, otra vez, porque a lo que van es a recortar sus pensiones, me parece inhumano y cruel. Eso no es proteger a los más débiles", ha denunciado.

Álvarez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha señalado además que alargar la edad de jubilación en un país que tiene un 40% de desempleo puede ser bueno para las cuentas de la Seguridad Social, pero para el país "es un desastre".

Para el líder sindical, hablar de estas cuestiones "no es la mejor manera" de iniciar el debate sobre la reforma de la Seguridad Social. En este punto, ha advertido de que su sindicato no entrará a negociar dicha reforma si antes no se deroga la reforma de 2013, un compromiso que adquirieron PSOE y Unidas Podemos en su programa de gobierno y al que aún no han dado cumplimiento.

"Hubiera sido bueno que cumplieran con este compromiso a los ciudadanos. De eso no he oído hablar al ministro pero que sepa el ministro y el Gobierno que no vamos a entrar a negociar una reforma sin que volvamos a la situación de 2011", ha subrayado.

El líder sindical he negado que la Seguridad Social tenga una situación de déficit real, ya que lo que ocurre es que el Estado le carga costes al sistema que no tiene por qué soportar, un hecho que no sucede "en ningún país de la Unión Europea".

Asimismo, ha denunciado que España es uno de los países de la zona euro que menos gasta en pensiones en relación con su PIB, más de un punto y medio menos que la media.