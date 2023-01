Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preysler, desvela si presenció algún episodio de celos de Vargas Llosa

MADRID, 10 (CHANCE)

Álvaro Castillejo es uno de los miembros más desconocidos del clan Preysler para el gran público, pero su relación con su tía Isabel Preysler y con sus famosísimos primos - Tamara Falcó, Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, y Ana Boyer - es muy estrecha y es uno de los apoyos incondicionales con los que la 'reina de corazones' cuenta tras su reciente ruptura con Mario Vargas Llosa.

Fue precisamente en su boda con Cristina Fernández, el pasado mes de julio, cuando vimos por última vez a la popular familia reunida al completo; incluidos el premio Nobel e Íñigo Onieva, con el que la marquesa de Griñón derrochó felicidad sin saber que un mes después le sería desleal durante el festival 'Burning man'.

Con Tamara e Isabel convertidas en absolutas protagonistas de la crónica rosa por su reconciliación con el ingeniero y su ruptura con Vargas Llosa respectivamente, Álvaro Castillejo ha sido el primer miembro del clan - a su llegada de unas vacaciones con su mujer en Nueva York - en pronunciarse sobre los convulsos momentos que atraviesan, por diferentes motivos, tanto su tía como su prima favorita.

"No he visto a mi tía pero supongo que está bien. Le he felicitado el año y todo muy bien supongo. La verdad es que hemos estado fuera y no he estado muy enterado de las cosas" ha explicado amablemente, reconociendo que aunque "me encantaría decirte algo, no puedo porque no he hablado con ella. Es la verdad. Lo siento mucho".

Sin embargo, y a pesar de su discreción, Álvaro sí ha confesado que él "nunca" ha presenciado ningún episodio de celos entre la socialité y Mario Vargas Llosa, con el que asegura que toda la familia tenía muy buena relación: "Nunca he visto nada. Con Mario siempre nos hemos llevado muy bien todos, así que bien". "Son cosas de pareja y ahí no me puedo meter*" ha añadido.

Respecto a la reconciliación de Tamara e Íñigo, el sobrino de Isabel Preysler desvela que se enteró de la feliz noticia por la marquesa aunque, debido a sus vacaciones, "he hablado con ella muy brevemente, la verdad es que sé poquito y ahora cuando vea a todo el mundo me enteraré". "Cuando la vea te lo digo, pero seguro que está feliz que es lo importante" ha concluido, dejando en el aire si él se esperaba que su prima diese una nueva oportunidad al empresario: "Eso es cosa de cada uno".