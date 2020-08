Álvaro Cervantes recuerda a Rosa María Sardá

MADRID, 22 (CHANCE)

Hace un mes conocíamos la triste noticia del fallecimiento de la humorista, Rosa María Sardá, una gran de la interpretación de nuestro país que ha llenado horas y horas la pantalla de la televisión. Muchos fueron los rostros conocidos que se acordaron de ella y en esta ocasión, ha sido Álvaro Cervantes quien ha querido rendirle homenaje con unas bonitas palabras.

El actor acudió a la inauguración del Festival de Málaga y allí, recordó a la humorista con mucha emoción: "Guardo un buen recuerdo, fue mi maestra en ese rodaje de la abuela de verano y fue un comienzo inmejorable a su lado, sabía que estaba malita, luego no hemos tenido más relación. He vuelto a ver a Pol, su hijo, me hablaba de ella. Muy triste, se va una gran persona y una gran actriz. Ella era muy grande, tenía un gran sentido del humor. Recuerdo una vez que me invitaron a una comida y recuerdo como hacía trucos de magia y contar historias súper divertidas. Así la voy a recordar".

De esta manera, Álvaro Cervantes ha recordado a una grande del espectáculo y además, nos ha confesado lo importante que son las películas para la sociedad, el bien que han hecho en el confinamiento: "Sin duda, no podemos vivir sin ellas, podemos vivir sin muchas otras cosas, pero las historias las necesitamos".