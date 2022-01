Álvaro se desahoga y habla claro sobre sus sentimientos por Carmen en 'Secret Story'

MADRID, 26 (CHANCE)

La trama de amor que ha nacido en la casa de 'Secret Story' parece que no cesa, aunque como en toda historia de amor de tres, uno siempre acaba perdiendo. En este caso, el perdedor sin haberse metido a luchar en la batalla contra su compañero y amigo, Rafa, es Álvaro, que ha protagonizado unas declaraciones en el cubo que nos han dejado sorprendidos porque hacía tiempo que no veíamos algo tan verdadero y puro como lo que siente por Carmen.

Álvaro se ha abierto en canal y ha explicado que: "El verdadero miedo de la nominación es por ella, me dolería mucho ver como no vuelve por la puerta, es que no sé si estoy preparado a ver cómo sale". Y es que recordemos que tanto él, como Carmen y Héctor están nominados y sólo uno de ellos se quedará en el concurso.

El concursante no ha podido con la emoción y ha asegurado que esta historia ya la ha vivido en el pasado con una persona desconocida: "Me recuerda mucho a una persona que quise mucho, pero muchísimo... y entonces siento que... me recuerda a una persona que he amado con locura".

Eso sí, las declaraciones de Álvaro nos han hecho recapacitar y hemos entendido que es víctima de los prejuicios debido a su físico: "Yo tal y como estoy, parezco un turrón, dónde voy yo, sé que sí le digo algo lo voy a perder, así que no voy a decir nada por miedo. Siento como que no tengo derecho a enamorarme, me cuesta, me cuesta mucho. Quiero seguir en el concurso, pero no por ganar, quiero estar con ella".

Álvaro está muy pendiente de la relación que tiene Carmen con su amigo Rafa, ya que entre ellos ve complicidad y aprobaría una relación en un futuro, aunque eso significaría perderla para siempre: "Supongo que si avanzan les apoyaré, cómo no, esto no es la primera vez que me pasa. Por un lado me da envidia, pero me conformaré".