Álvaro Falcó asegura que la pequeña Philippa está "muy bien"

MADRID, 28 (CHANCE)

El pasado 11 de junio, Álvaro Falcó e Isabelle Junot vivían uno de los momentos más felices de su vida con la llegada de su primera hija en común a sus vidas. La pequeña, á la que han llamado Philippa, en honor a su abuelo materno -ya que el padre de Junot se llama Philippe Junot- traía la ilusión a la casa del primo de Tamara Falcó y durante estas semanas hemos podido ver los primeros paseos juntos.

Siempre muy discretos con su vida privada, tan solo han trascendido algunos detalles de la llegada al mundo de la pequeña como que fue un parto natural y que el bebé pesó 3 kilos y 600 gramos.

En este contexto, Álvaro e Isabelle están disfrutando de un momento súper dulce en sus vidas y el próximo 8 de julio vivirán otro de lo más familiar: la boda de su prima con Íñigo Onieva... pero ¿cómo están viviendo todas las informaciones que han salido de la Marquesa de Griñón?

Europa Press ha podido hablar con Álvaro y nos ha asegurado que la pequeña Philippa está "muy bien, fenomenal" en sus primeras semanas de vida, pero eso sí, nos ha desvelado que todavía no han pensado cuándo la bautizarán: "Ni idea".

En cuanto a si tienen ganas de la boda de su prima, Álvaro nos confesaba que "muchas", pero sin embargo se mostraba rotundo al preguntarle por las despedidas de soltero de Íñigo, asegurándonos que no tiene "ni idea" porque "no he hablado con él".