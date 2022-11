Álvaro de Luna asegura que no quiere ser conocido por nada que no sea su música

MADRID, 4 (CHANCE)

El pasado miércoles nos despertábamos con una noticia bomba que emitía la revista Lecturas en su portada. En ella podíamos ver a Laura Escanes y Álvaro de Luna protagonizando un beso de película en Tenerife, unas imágenes que demostraban la gran complicidad y amor que hay entre estos dos tortolitos que han comenzado un romance tras la ruptura de la influencer con Risto Mejide.

Tras estas imágenes, veíamos a Álvaro llegar a Madrid tras estos días de escapada y nos aseguraba que estaba muy contento. Sin saber desenvolverse bien ante las cámaras, el cantante respondía como podía a las preguntas referidas a Laura, pero lo cierto es que hoy hemos vuelto a hablar con él y nos ha sorprendido su actitud.

El artista ha aparecido en los 40 Music Awards 2022 y nos ha confesado qué decisión ha tomado después de ser uno de los hombres más buscados esta semana: "Quiero llevar mi vida apartada, no me gusta hablar de mi vida privada" asegurando que le "incomoda que se hable de mí por otra cosa que no sea mi música, que al final es por lo que yo quiero que se me conozca".

Álvaro se ha mostrado de lo más humano y empático con su familia, que al parecer podrían estar sufriendo los estragos de la exposición pública del artista: "Al final ellos no escogen si quieren salir en algún medio o demás"... pero sí que nos ha asegurado que está "muy feliz".

En cuanto le hemos mencionado el nombre de Laura, Álvaro ha dejado claro que "no quiero hablar de ese tipo de cosas, te entiendo", pero ante los nervios respondía: "no dudo de que sea una gran mujer" y volvía a recalcar que "no quiero hablar de eso, no me apetece". De esta manera, el joven ha dejado claro que no va hablar públicamente de su vida privada en la que se encontraría la influencer tras las imágenes de su romance.