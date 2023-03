Álvaro de Luna desvela qué le aporta Laura Escanes

MADRID, 16 (CHANCE)

¡Por fin! Ha tardado casi seis meses, pero Álvaro de Luna por fin ha hablado de su relación con Laura Escanes. Fue el pasado mes de noviembre cuando la pareja era pillada dando rienda suelta a una pasión que, como revelaba entonces la revista 'Lecturas', habría comenzado semanas antes de que la influencer anunciase públicamente su separación de Risto Mejide después de 7 años de relación y una hija de 3, Roma, en común.

Una incipiente historia de amor que la catalana y el cantante de 'Juramento eterno de sal' intentaron mantener en un principio alejada de los focos aunque, a medida que han pasado los meses y se ha ido consolidando, cada vez es más habitual que tanto uno como el otro compartan románticas imágenes juntos a través de sus redes sociales.

Sin embargo, y hasta ahora, Álvaro siempre había esquivado las preguntas sobre su felicidad al lado de Laura, de la que ahora ha hablado con una naturalidad y una sinceridad que nos ha conquistado.

- CHANCE: Buenas noches Álvaro. Sabemos cómo canta, cómo viste, pero cómo huele Álvaro de luna.

- ÁLVARO: Buenas, qué tal. Hoy huelo a Givenchy, yo que suelo usar otro perfume me ha sorprendido mucho, me encanta el olor, lo usaré bastante. Me gustan los olores intensos, los que cuando pasas dejan ese rastro y creo que este es un perfume ideal para eso.

- CH: Como artista eres también intenso.

- ÁLVARO: Yo soy bastante intenso, como persona, como todo* hay gente que no lo entiende porque no es intensa, pero para nosotros sin intensidad no le pillamos el gusto.

- CH: Te rodeas de intensos.

- ÁLVARO: Sí, y de no intensos para que cuando me paso de frenada me digan, tranquilo.

- CH: Qué tal la gira.

- ÁLVARO: Súper bien, estoy súper contento con cómo están recibiendo las canciones nuevas, ganas de que todo el mundo escuche el nuevo álbum y seguir girando que es lo que nos da gasolina al corazón. De la gira de despedida del disco solamente queda Barcelona y luego empezamos a hacer eventos como festivales. Estamos preparando un show nuevo y diferente, con muchas ganas.

- CH: Tu nuevo single, 'Portarse mal' ¿está dedicado a alguien en especial?

- ÁLVARO: Portarse mal está dedicado a mí mismo, creo que es una canción que habla de esos momentos en los que cuando no estás bien, te dedicas a portarte mal, evitar los problemas y no enfrentarte a ellos, es bueno hablar de eso, te puedes permitir el lujo de que cuando no estás bien, hacer las cosas mal, ya mejorarán.

- CH: Llevas un tiempo enamorado, eso es lo que nos hacéis ver, ha llegado el momento de poder gritarlo a los cuatro vientos.

- ÁLVARO: Creo que ya se ha hecho, lo hemos hecho como nos ha apetecido, al tiempo y al ritmo que hemos visto conveniente y bueno, creo que así es como salen bonitas las cosas, cuando las cosas son naturales y orgánicas, son como se tiene que hacer, cada uno que se tome los tiempos que necesite para comunicar lo que sea.

- CH: Qué te ha apartado Laura en este momento.

- ÁLVARO: Muchas cosas buenas, no me ves la cara de felicidad. Muchas cosas buenas, estoy muy contento y muy feliz, al final a ambos se nos nota que estamos muy bien y eso es increíble.

- CH: Ya no te da vértigo que te pregunten.

- ÁLVARO: Bueno, es que cuando nos preguntaban no sabíamos nosotros ni qué es lo que había ni qué es o que pasaba, tampoco podíamos contar nada que no supiéramos nosotros.

- CH: Nos alegramos un montón. Confirmación hecha y que dure el amor que tiene buena pinta.

- ÁLVARO: Eso espero.