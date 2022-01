Álvaro Morata y Alice Campello pasean por Madrid

MADRID, 26 (CHANCE)

No se habla de otro tema que no sea el futuro de Álvaro Morata. Y es que el ámbito deportivo está completamente desbordado por la cantidad de informaciones que se están manejando acerca de si fichará o no para el Barcelona. Una decisión que sabremos en las próximas horas y que de momento, está en el aire.

Según ha publicado 'Deportes Cuatro' la Juventus y el Atlético de Madrid ya habrían dado el visto bueno a su salida, además de haberle visto este martes en el centro de Madrid con su representante, Juanma López, con el que se habría reunido en un conocido hotel para hablar de su futuro.

Si ayer le veíamos con su representante, este miércoles se ha dejado ver con su pareja, Alice Campello, la que ha sido el pilar fundamental del futbolista y en la que se ha consolado en los momentos más decisivos de su vida. Felizmente casado, Morata disfruta del núcleo familiar que siempre soñó y del que ahora presume en redes sociales, donde podemos ver a sus hijos, los mellizos Leonardo y Alessandro, y Edoardo.

En estas imágenes podemos ver como Morata, en pleno centro madrileño, junto con su mujer, Alice Campello, quien podría ser la persona que más está arropando en estos momentos tan decidimos al futbolista. Sea lo que sea y decida lo que decida, tendremos que esperar todavía unos días hasta conocer de forma oficial en qué equipo de fútbol continuará.