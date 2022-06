Álvaro Morte desvela sus planes para este verano

MADRID, 16 (CHANCE)

Tras su éxito en 'La casa de papel', Álvaro Morte no ha tenido tiempo para descansar, ya que últimamente lo hemos visto presentando diferentes proyectos como la nueva serie 'Sin límites' o Olyverse, una compañía para producir las primeras películas basadas en NFTs.

El pasado miércoles asistió al hotel Vincci Capitol de Madrid para la inauguración de MADS, una nueva escuela de interpretación en la capital. Entre los rostros conocidos que acudieron a la presentación pudimos ver a Dani Rovira, Omar Ayuso, María Valverde o su excompañero Jaime Lorente, entre otros.

Después de estas intensas semanas de trabajo para el actor, nos confesó las ganas que tiene de poder disfrutar de unas "vacaciones largas" a pesar de haber tenido que rechazar algunos proyectos: "Ahora mismo afortunadísimamente me puedo permitir decir que no, necesito descansar un poco". Álvaro reconoce lo "afortunado" y "suertudo" que se siente, ya que lleva "durante mucho tiempo enlazando un trabajo con otro", por lo que necesita parar para volver con más fuerza que nunca.

A pesar de su gran éxito, el actor admite que el camino no es nada fácil, ya que todo el que empieza desea llegar lo más lejos en el mundo de la interpretación. "Piensas ojalá, te metes con todos los sueños a tope y luego hay un momento en el que empiezas a ver la realidad de lo duro que es esto y la falta de trabajo", comenta Álvaro.

"Esto no es una cosa matemática, que cuanto más te formes vas a tener más trabajo", añade el actor de 'La casa de Papel', haciendo hincapié en que "hay muchos factores que hacen que puedas adquirir un papel o no". Aún sabiendo que no es un pase directo para el éxito, Álvaro sigue siendo partidario de "tener la mejor formación posible", ya que así puedes estar lo suficientemente preparado para cuando te llegue una gran oportunidad.

Y es que a pesar de ser uno de los actores más famosos de nuestro país con nada menos que más de 12 millones de seguidores en Instagram, Álvaro Morte tiene las ideas claras y todavía le queda mucho camino por delante: "Yo tengo todo el ánimo de seguir creciendo y aprendiendo de esos compañeros que te rodean". ¡No te pierdas sus declaraciones!