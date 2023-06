Álvaro Muñoz Escassi, así ha cambiado de opinión respecto a María José Suárez en los últimos meses

MADRID, 25 (CHANCE)

Tras varios años de amistad, Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sorprendían pregonando su amor por todo lo alto. Los dos tortolitos se mostraban de lo más ilusionados por redes sociales después de haber sido pillados en varias ocasiones por la prensa y aseguraban que estaban viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas.

Ahora, parece que la llama continua más viva que nunca. A pesar de los rumores que ha habido en algunas ocasiones sobre posibles crisis, no cabe duda de que la pareja está saboreando un momento de lo más mágico. Así nos lo confirmaba el jinete hace unos días cuando hablaba para las cámaras de Europa Press.

Álvaro bromeaba con sus deseos de volver a ser papá; algo que como ha contado María José en más de una ocasión, le pide a diario: "Más que pedírselo, todos los días lo intento" nos aseguraba con una sonrisa, dejando entrever lo pasional que es su relación.

Además, por el momento parece que bebé no van a tener, y boda, como confesaba, tampoco porque "ella no quiere. ¿Qué hago si no me deja" afirmaba, sin ocultar lo enamoradísimo que está de su chica que, como explicaba: "está para comérsela".

Sin embargo, vemos en él un cambio de opinión porque hace unas semanas, Álvaro se mostraba algo molesto cuando le preguntábamos por una posible boda con María José, de hecho nos contestaba tajantemente: "¿de quién?". De esta manera, parece que hace un tiempo no tenía tan claro querer pasar por el altar con su chica, a pesar de estar locamente enamorado de ella.