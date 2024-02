Álvaro Muñoz Escassi, discreto tras la reconciliación de Lara Dibildos y Cándido Conde Pumpido

MADRID, 29 (CHANCE)

Horas después de que la revista 'Semana' haya revelado el innegable acercamiento entre Lara Dibildos y Cándido Conde Pumpido 5 meses después de su ruptura y del escándalo protagonizado por el abogado -detenido tras una denuncia falsa por agresión sexual de una joven brasileña con la que tuvo varios encuentros íntimos- Álvaro Muñoz Escassi ha presentado en Madrid su nuevo y ambicioso proyecto, su propia marca de vinos: "Famos 2020", cuya etiqueta está además pintada por su hija Anna Barrachina.

Con la destacada ausencia de la propia Lara por encontrarse haciendo una lectura teatralizada en Valladolid, el jinete contó con el apoyo de su novia, María José Suárez, y de numerosos amigos, como Norma Duval, Jaime Astrain y Lidia Torrent, Lydia Lozano o Nicolás Vallejo-Nágera, algunos de sus compañeros en el talent que TVE estrenará próximamente, 'Baila como puedas'.

Después de que la propia Lara prefiriese no confirmar su reconciliación con Cándido Conde Pumpido y definiese su relación como "una amistad diferente", Escassi ha jugado al despiste con las imágenes en las que se ve a la madre de su hijo Álvaro de lo más cómplice con su ex: "No tengo ni idea. No he visto nada y la verdad no sé nada" ha asegurado.

"A Lara le deseo lo mejor siempre pero no sé nada. Yo por ella todo lo que le vaya bien me alegro por ella" ha confesado, evitando responder a si se alegraría si volviese con Cándido, de quien ha preferido no hablar, cortando radicalmente el tema cuando le hemos preguntado por el abogado. "De Lara no quiero nada más que decirte que la quiero mucho y que me alegro todo lo que le vaya muy bien y ya está, ¿vale? No sigas por ahí que no quiero hablar del tema, he venido a hablar del vino" ha zanjado.

LOS BUENOS DESEOS DE ESCASSI PARA GENOVEVA CASANOVA TRAS CONFIRMARSE SU FICHAJE POR 'EL DESAFÍO'

Muy amigo de Genoveva Casanova desde que coincidieron en 'Masterchef Celebrity', Escassi no ha dudado en "desearle lo mejor" tras confirmarse su fichaje estrella por el talent de Antena 3 'El desafío', que supondrá su reaparición tras sus imágenes con Federico de Dinamarca: "La quiero muchísimo. Más buena, más linda, más bonita, más educada, más... Una señora maravillosa. La quiero mucho. Le mando un beso muy fuerte. Geno, te quiero mucho".