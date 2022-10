Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez siguen viviendo un momento pletórico

MADRID, 8 (CHANCE)

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez siguen exprimiendo al máximo su amor. Una relación que llegó por sorpresa después de la separación de la modelo, pero que llegaba para quedarse. Y es que ambos están viviendo uno de los mejores momentos personales, unidos y de lo más enamorados.

Hemos podido hablar en exclusiva con el jinete y ¡atención! porque nos ha sorprendido al desvelar que "me planteo tener otro hijo, pero la edad que tenemos ya como que no, como voy a ser abuelo dentro de poco, pero ella abuelastra". Y es que no es la primera vez que hace este comentario ante la prensa, pero sin embargo María José, ha explicado en más de una ocasión que el momento de ser madre ya lo ha pasado, por lo que no se plantearía vivir de nuevo la maternidad al lado de Álvaro.

También hemos hablado con la modelo y nos ha confesado cómo está la relación con el jinete, asegurándonos que exprimen al máximo el tiempo que tienen: "llevamos un año y medio, disfrutando mucho el día a día, el tiempo que podemos pasar juntos que nuestros trabajos compromisos me lo permiten, tengo el niño y la rutina del día a día. Él viene mucho a Sevilla, vivimos entre Sevilla, Marbella y Madrid por trabajo".

En cuanto a la relación con su ex, Lara Dibildos, madre de su hijo, Álvaro destaca que "con Lara bien, genial, es mi mejor amiga, es mi familia, es parte de mi familia, hoy he hablado con ella, estamos muy comunicados por muchas cosas precisamente, hemos hablado del suyo del otro que tiene no del nuestro pero hablamos mucho". Un sentimiento que comparte María José: "muy bien, es difícil llevarse mal, es encantadora, es una niña estupenda".