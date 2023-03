Álvaro Muñoz Escassi rompe su silencio tras la muerte de Laura Valenzuela con una emotiva carta

MADRID, 20 (CHANCE)

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi son el perfecto ejemplo de que dos personas pueden convertirse en las mejores amigas a pesar de que su relación sentimental no funcionase. Y así lo han demostrado durante el último adiós a Laura Valenzuela, en el que el jinete se convirtió en el gran apoyo de la actriz que -desolada tras el fallecimiento de su madre- contó con el cariño y el amparo del padre de su hijo Álvaro, uno de sus grandes pilares como ha quedado claro en estos durísimos momentos.

Tras el entierro de la emblemática presentadora, a la que el sevillano todavía llamaba "suegra" con cariño, Muñoz Escassi ha roto su silencio con una emotiva carta publicada en sus redes sociales en la que, además de despedirse públicamente de Laura, ha tenido unas preciosas palabras para Lara, revelando el duro papel que le ha tocado llevar a cabo en los últimos años manteniendo 'en secreto' la enfermedad de su madre para mantener intacto el recuerdo que todos teníamos de ella.

"En primer lugar quiero agradecer a todos, familia, amigos, medios de comunicación, en fin*, a todos los que queríais a Laura" ha escrito, disculpándose por no haber hablado ante las cámaras presentes en la capilla ardiente y en el entierro de la querida actriz: "No me sentía en condiciones de atenderos más" ha reconocido.

Confesando que se ha sentido "muy especial" por "todas las personas que me dieron el pésame por Laura y por todos los medios que me hacían partícipe de esta situación tan dolorosa", Álvaro ha aplaudido -y revelado, ya que es algo que no se sabía- el sacrificio que Lara ha hecho por su madre en los últimos tiempos.

"Solo quiero deciros que hay una persona muy importante para mi y que os aseguro que nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en absoluto silencio, para que sobre todo, todas las personas que querían, admiraban y respetaban a Laura, se quedaran con ese recuerdo de quien ha sido LAURA VALENZUELA" ha desvelado, asegurando que "es admirable siendo hija única que llevara esta situación sola". "Hasta yo me enfadaba con ella cuando Alvarito me contaba cosas y ella para nada me hizo partícipe" ha confesado, ensalzando lo gran hija que fue Lara y cómo cuidó sola, y sin ni siquiera apoyarse en las personas más cercanas a ella como Álvaro, a su madre.

"Solo quiero decir que Laura se va en paz, se va feliz y se fue dejando a una de las mejores personas del mundo (por Lara). Como yo le solía decir, suegra tranquila que está todo bien**" ha finalizado esta bonita carta de despedida, que ha acompañado con una imagen suya y de Laura -con la que siempre mantuvo una relación muy especial- posando de lo más sonrientes.