Álvaro se reencuentra con Charo, su suegra, en 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 29 (CHANCE)

Este miércoles hemos vivido un momento histórico en 'La isla de las tentaciones 4'. Charo, madre de Rosario, ha acudido al programa para reencontrarse con el novio de su hija, Álvaro, en mitad del reality y lo cierto es que hemos visto un encuentro de lo más tenso.

"Algo habrás hecho tu también, tendrás culpa de algo" le reprochaba Charo a Álvaro cuando éste le explicaba que había sido su hija la que había fallado primero. Una madre coraje que no dudaba en defender a Rosario antes de ver nada. Eso sí, cuando ha visto las imágenes de su yerno con Sabela se ha llevado las manos a la cabeza y no ha sabido cómo reaccionar.

Charo ha mirado a Álvaro y le ha acusado de no haber respetado a su hija: "Espero que también se haya quedado a gusto porque... hijo mío. Y tú dices que la quieres, y yo, que me lo creo... Tú no respetas a mi hija, así de claro, ten un poco de vergüenza y cállate la boca".

Sandra Barneda le preguntaba a Charo como creía que iba a estar Rosario y ésta confesaba que: "Mi hija estará echa polvo, le ha pagado con la misma moneda, pues lo siento"... minutos después se ha enfrentado a las imágenes de Rosario disfrutando de la vida y de sus tentaciones.

"¿Qué? Que disfrute, qué quieres que te diga, qué pena. Hay alguna escena que no me ha gustado mucho, sobre todo la que se ha metido en la cama, pero por lo demás... es joven. La entiendo perfectamente a Álvaro menos" decía Charo cuando veía las imágenes de su hija y añadía: "Rosario está disfrutando ahora, ya era hora, se ha hartado de llorar por los rincones. Si ella ahora quiere disfrutar, es libre, que disfrute, lo veo así".

Sandra le preguntaba si creía que su hija iba a ser capaz de enamorarse en el concurso y Charo se ha mostrado muy clara: "A lo mejor es un calentón y luego se arrepiente, que puede pasar... Yo por mi hija, si se perdonan, yo le aceptaría en la familia, si nosotros le hemos tratado bien".

A la pregunta final, sobre cómo quiere que abandone el concurso Rosario, Charo ha asegurado que: "Sinceramente me gustaría que se fuese sola, será mejor para ella". Unas declaraciones que han hecho mucho daño a Álvaro que ha terminado su encuentro con un abrazo a la que ha sido su suegra durante cuatro años.