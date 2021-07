Álvaro Vargas Llosa guarda silencio acerca de su separación

MADRID, 9 (CHANCE)

La revista ¡HOLA! publicaba hace unos días la sorprendente ruptura sentimental entre Álvaro Vargas Llosa y Susana Abad, con la que tiene dos hijos en común. Y es que parece ser que, tras dos décadas compartiendo su amor, ambos han decidido hacer caminos diferentes, al menos eso es lo que podemos percibir en las redes sociales de ambos.

Hoy, las cámaras de Europa Press Reportajes han conseguido las primeras imágenes de Álvaro Vargas Llosa tras la publicación de esta triste noticia y lo cierto es que nos ha sorprendido su reacción, ya que no nos esperábamos que fuera a ser tan surrealista. En primer lugar le hemos preguntado por la relación entre su padre e Isabel Preysler y, lejos de decirnos que todo estaba correcto, se ha quedado cortado: "Perdona, cuál es la pregunta, ¿vienes aquí a preguntarme por eso?".

Segundos más tardes, le hemos preguntado por su separación con Susana Abad y no ha querido dar ningún detalle al respecto: "Mira, acabo de salir de trabajar...". Bastante enfadado, el hijo de Mario Vargas Llosa ha dejado claro que no le gustan para nada las cámaras y nos ha demostrado, por primera vez, que no le gusta que su vida sea pública.

Álvaro tiene muy buena relación con Isabel Preysler, así como con su padre, lo que le diferencia de sus hermano, Gonzalo y Morgana, que no tienen el mismo trato con su madre, Patricia Llosa, ni con el escritor y la pareja actual de éste, la reina de corazones.