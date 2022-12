Álvaro Vargas Llosa muestra su simpatía con la prensa, pero no desvela el paradero de su padre

MADRID, 29 (CHANCE)

En el día de ayer la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva la noticia del año: Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa rompen su relación sentimental tras casi ocho años de amor insaciable. Era la Socialité quien confirmaba esta información a la publicación, asegurando que los celos infundados del escritos y las discusiones constantes en los últimos meses les había pasado factura.

Hoy, hemos podido hablar con Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor, y le hemos preguntado por esta noticia que nos ha dejado muy sorprendidos porque a pesar de que ya existieron rumores hace unos meses, todo parecía indicar a que se trataba de una pequeña crisis en la pareja.

El hijo de Mario nos ha confesado que el escritor se encuentra "fantástico, está terminado su nueva novela y está dando los últimos toques a su discurso de ingreso a la Academia francesa en febrero". Muy educado y atento con la prensa, Álvaro no nos ha querido desvelar dónde pasará el Premio Nóbel Nochevieja: "pues es un secreto, suerte de periodistas".

Álvaro nos aseguraba que ha venido a Madrid "de Nueva York de pasar Nochebuena con mis hijos" y ahora se va hasta "Francia, donde me espera mi pareja", un lugar donde "con suerte no habrá prensa". Muy simpático, empatizaba con los reporteros y les comentaba que "lo digo con cariño porque yo también he sido periodista desde los catorce años".

En cuanto a si cree que hay alguna posibilidad de reconciliación entre su padre e Isabel, Álvaro no ha querido opinar al respecto y ha deseado una Feliz Navidad mirando fijamente a las cámaras: "les agradezco mucho, feliz año y suerte en el 2023". De momento, sigue siendo todo un misterio saber dónde pasará la última noche del año el Premio Nóbel de literatura.