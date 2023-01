Álvaro Vargas Llosa sale en defensa de su padre

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras el anuncio de la ruptura sentimental entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa que la revista ¡HOLA! hizo hace varias semanas, sigue en el aire la incógnita de cuáles son los motivos exactos por los que ambos han decidido poner punto y final a su relación. Y es que se ha dicho de todo, pero lo cierto es que el único que no ha hablado en primera persona es el escritor.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Álvaro Vargas Llosa y nos ha aclarado la polémica que surgió hace unos días por la publicación de una fotografía de sus padres juntos y nos ha asegurado que se hizo de la forma más natural y sin ninguna mala intención: "yo apruebo todo lo que se publica ahí, pero lo maneja mi agencia que tengo en EEUU desde hace muchos años. Allí hay comentarios culturales, comentarios políticos y muchas cosas familiares muy entrañables. Si usted hace una revisión de esa cuenta verá la cantidad de cosas familiares que hay, en esto no hay ninguna novedad. Ha alguien se le ha ocurrido darle a esto una interpretación completamente antojadiza. No hay nada más que el enorme orgullo que tengo de la familia a la que pertenezco, eso es lo único que hay".

El hijo del premio Nóbel nos ha asegurado que su padre nunca va a hablar de su ruptura con Isabel Preysler: "No la va a hacer y no la ha hecho tampoco, se la han atribuido pero no la ha hecho. Por eso es importante que ustedes respeten eso porque él no las ha hecho, si las hubiera hecho entendería que ustedes quisieran preguntar y hondar más en lo que ha dicho, pero no ha dicho una palabra".

Y es que Álvaro tiene claro que su padre "va a mantener un silencio sepulcral sobre un asunto que en estos momentos está lejísimos de sus preocupaciones y de su cabeza", de hecho, nos asegura que el escritor está "infinitamente feliz, ya lo ha visto usted mismo. Aunque no hable su rostro expresa lo bien que está. Todos estamos muy contentos cuando él está contento".

En cuanto a una posible reconciliación de sus padres prefiere no hacer ningún comentario: "Lo siento muchísimo, ahora sí que me voy a desayunar que me quedo sin pareja si no llego temprano", al igual que ni confirma ni desmiente si él ha sido el causante de la ruptura de su padre y Preysler: "Muchas gracias".