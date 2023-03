El alza de tipos convierte la vivienda como inversión en el principal motivo de una hipoteca, según Asufin

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El alza de los tipos de interés en el último año, que ha provocado un incremento similar en los tipos de mercado de los préstamos, ha provocado que el principal motivo para hipotecarse sea el de adquirir una vivienda como inversión, según se desprende del IV Barómetro sobre hipotecas elaborado por la asociación de usuarios de servicios financieros Asufin, publicada este lunes.

En concreto, entre los que han decidido hipotecarse, el 49,7% lo ha hecho con el objetivo de comprar una segunda vivienda como forma de inversión, lo que supone un abultado incremento respecto al 22,1% que representaban hace un año.

También ha crecido el porcentaje de personas que han decidido solicitar una hipoteca para hacerse con una segunda residencia, pasando del 12,2% del barómetro anterior al 23,9% actual.

Respecto a las hipotecas para uso habitual, los decididos a hipotecarse para adquirir primera vivienda pasan del 23,8% del año pasado al 13,8%, al tiempo que el mayor desplome se registra en las hipotecas para cambio de vivienda, que pasan del 41,8%, al 12,60%.

Las peores condiciones de financiación están también retrasando las operaciones de primera vivienda mientras que no lo hacen en la segunda. Dejan de pedir una hipoteca para la compra de vivienda un 17,8%, frente al 3,4% de hace un año. De su lado, otro 31,3% que pensaba hipotecarse para cambiarse de casa ha decidido no hacerlo, 5,8 puntos más que hace un año.

Por el contrario, los más convencidos en su intención de seguir hipotecándose son los que adquieren segunda vivienda. Los que pensaban comprar una segunda residencia y han decidido no hacerlo suponen el 34,6% del total, 7,9 puntos menos; mientras que los aspiraban a hacerse con una vivienda como inversión y han cambiado de idea son ya el 16,3%, 12,3 puntos menos que hace un año.

La situación económica, directa o indirecta, explica cerca de 9 de cada 10 decisiones de no hipotecarse. En concreto un 64,1% no lo hace por la situación económica, en la que está la subida de los tipos de interés, lo que supone un 13 puntos más que el 53% del año anterior. Igualmente sube hasta un 21,7% los que declaran no hacerlo por tener menos ingresos, 1,6 puntos más con relación al 20,1% del año 2022.

Respecto a la tipología de las hipotecas, el barómetro de Asufin identifica que el 70,9% del total que se solicitaron durante 2022 fueron a tipo fijo, casi ocho puntos más que en 2021, mientras que las hipotecas a tipo variable cayeron hasta el 29,21%.

Asimismo, Asufin ha indicado que el tipo medio de las hipotecas sin vinculaciones se ha situado en el 4,67%, frente al 2,76% de un año antes, mientras que el tipo medio de las que ofrecen vinculaciones ha pasado a ser del 4,29%, en comparación con el 2,32% precedente.