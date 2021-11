(AM) Arce (Banco de España) no cree que deba ser el Estado "el que se preocupe de que se ahorre lo suficiente"

No prevé que la tasa de ahorro de los hogares alcance los niveles pre-pandemia hasta 2023

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El director de Economía de Banco de España, Óscar Arce, ha señalado este jueves que no considera que deba ser el Estado "el que se preocupe de que se ahorre lo suficiente y de manera adecuada", sino que ha confiado "más en el papel individual".

Así lo ha afirmado durante la presentación del III Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, organizado por el IESE y Bestinver en colaboración con Europa Press, que se ha celebrado hoy en el Parquet de la Bolsa de Madrid.

En este sentido, ha afirmado que la población española "tiene una muy poca orientación" al ahorro a largo plazo, por lo que ha llamado a reforzar la educación financiera.

Arce ha recordado la Encuesta de Competencias Financieras de las pequeñas empresas publicada recientemente por el Banco de España, en la que se ponía de manifiesto que "una proporción muy elevada de las mismas no tenían planes para su propia jubilación", en concreto, un 55,3%.

"Es absolutamente esencial que todos los ciudadanos, sobre todo cuando son jóvenes, cuando son más permeables a estos mensajes y cuando tienen por delante un mayor horizonte en el que desplegar este tipo de actitudes, se preocupen más de ese ahorro a largo plazo", ha afirmado.

Por ello, ha llamado tanto al sector privado como de las administraciones públicas a fomentar la educación financiera, como por ejemplo, a través del Plan de Educación Financiera impulsado por el propio Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

LA TASA DE AHORRO NO VOLVERÁ A NIVELES PREPANDEMIA HASTA 2023

Además, ha asegurado que no prevé que la tasa de ahorro de los hogares alcance los niveles pre-pandemia hasta 2023, si bien ha señalado que conocer la evolución del consumo es "complicado", al existir servicios "que no van a ser reemplazables" como los relacionados con la hostelería o el turismo.

Entre los escenarios que maneja el supervisor, Arce ha destacado que prevé una recuperación "gradual" de la tasa de ahorro "hasta niveles ligeramente inferiores o parecidos a antes de la pandemia" hacia 2023.

No obstante, ha incidido en que "no hay antecedentes históricos" con respecto al nivel que ha alcanzado la tasa de ahorro de los hogares, que en 2020 cerró en una media del 15%.

Además, ha señalado que hay servicios, como los relacionados con los viajes o la restauración, "que no van a ser reemplazables", una situación que "hace complicado saber cómo va a ser esa recuperación del consumo".

"Esos servicios no los vamos a consumir a futuro, el gasto en cenas o en viajes no se van a recuperar, ese gasto no se va a llevar a cabo en el mismo restaurante", ha señalado.

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

Por otro lado, ha afirmado que la previsible aprobación de las medidas para reformar el sistema de pensiones conllevará un "aumento significativo del gasto", que ha cifrado entre cuatro y cinco puntos del PIB hasta 2050.

"La sensación a fecha de hoy es que todavía falta movilizar una parte sustancial de recursos que cubran ese aumento previsible del gasto", ha asegurado Arce. "Tenemos todavía esa asignatura pendiente", ha añadido.

Óscar Arce ha concluido pidiendo "certidumbre y anticipación", al considerar que es "fundamental" que los usuarios del sistema público de pensiones conozcan "cuáles van a ser claramente son sus obligaciones dentro del sistema y sus beneficios".