AM-Belarra pide al PSOE abandonar la escalada bélica en Ucrania y avisa: No hay garantías de que España no mande tropas

Reclama a su socio que asuma fue error el envío de armas y que España impulse una liga de países por la paz mediante diplomacia

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado al PSOE que reconsidere su posición sobre el envío de armas a Ucrania y admita que es un error contribuir a la escalada bélica, al advertir de que a tenor de la deriva militar no hay "ninguna garantía" de que no se acaben mandando en el futuro soldados españoles al conflicto.

Así lo ha indicado durante su intervención en la tercera conferencia por la paz ante la guerra de Ucrania, organizada por la formación morada con la participación de una veintena de partidos de la izquierda europea, para solicitar formalmente al PSOE que, ante el primer año de este conflicto, asuma la equivocación de sumarse a la tensión bélica que no ha parado de "recrudecerse" y abandone esta postura.

En su lugar, ha demandado solemnemente a su socio que use la posición de liderazgo en la UE para construir una alianza de países por la paz por la vía diplomática, como piden los presidentes de Brasil (Lula da Silva), Argentina (Alberto Fernández) y Colombia (Gustavo Petro), dado que España puede ser "parte de la solución y no del problema".

NO QUIERE VER A ESPAÑA MANDADO TROPAS A NINGUNA GUERRA

Y es que Belarra ha alertado de que "no quiere ver a España mandado tropas a ninguna guerra que han planificado los poderosos de otros países", pues es ahí donde les está metiendo la "irresponsabilidad" de algunos.

Es más, ha criticado que diversos gobiernos comunitarios dijeron al principio que solo se iba a mandar material defensivo, pero luego incumplieron esa promesa y se enviaron armas y ahora la deriva implica remitir misiles y carros de combate a Ucrania, como ha pasado recientemente tras la autorización de Alemania para el envío de tanques Leopard.

"Hoy nos dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania, nos dicen que no habrá soldados americanos pilotando aviones de combate, porque eso supondría citando al presidente de EEUU, Joe Biden, la tercera guerra mundial. Pero compañeros, no tenemos ninguna garantía de que no van a incumplir su palabra (...) La escalada bélica es un animal insaciable que nunca es suficiente y arrastra a todos", ha lanzado la secretaria general de los morados.

También ha proclamado que España deje de hacer "seguidismo" de los intereses de Estados Unidos y que la gente quiere "paz, diplomacia y negociación", convencida de que lo "cobarde" es "jalear la guerra desde los escaños y los platós" de televisión.

La líder de Podemos ha expresado su más absoluta condena a la "guerra imperialista" declarada por el presidente ruso, Vladimir Putin, pues nada justifica la "agresión militar" a un país vecino causando miles de víctimas. "El régimen de Putin es enemigo del progreso, de la igualdad, de los derechos humanos y de la justicia social", ha denunciado durante su discurso para lanzar que por eso es "admirado" por todas las fuerzas de extrema derecha.

RECHAZA SUBIR EL GASTO MILITAR AL 2%: "ES EL DINERO ES DE LA GENTE"

A su vez, ha reflexionado que este conflicto ya es más mortífero que la guerra de Irak y que se está alcanzado ya los límites de un conflicto a nivel mundial entre potencias nucleares, dado que cuanto más se alargue el conflicto más complicada es la marcha atrás.

Por otro lado, ha censurado que esta guerra se ha convertido en la "gallina de los huevos de oro" del lobby aramentístico "minoritario pero enormemente poderoso", como muestra el compromiso de los países de la OTAN de elevar el gasto militar al 2% del PIB.

"Ese dinero es de nuestra gente y tiene que ir a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la lucha contra las violencias machistas, y no a más tanque, más aviones y más guerra", ha declarado Belarra para sentenciar que la lógica de la guerra es igual a la del "capitalismo despiadado".

Finalmente, ha llamado a tomar medidas para combatir los efectos socioeconómicos porque esta guerra "la están pagando" los pueblos. Por todo ello, ha defendido la puesta en marcha de su propuesta de bonificar, para ampliar el escudo social, la bonificación del 14% de los precios básicos de alimentos y topar las hipotecas de tipo variable ante el alza de los tipos de interés.

En el encuentro han participado formaciones como Die Linke alemán, el Partido del Trabajo Belga, el Bloco de Esquerda portugués, la Francia Insumisa, Syriza (Grecia), Sinistra Italiana y Potere del Popolo (Italia), el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) kurdo, la Internacional Progresista, la Alianza de Izquierdas de Finlandia y el Partido de la Izquierda sueco. Dentro del ámbito nacional también estaban presentes IU, Alianza Verde, el PCE y Cataluña en Comú, además de Bildu, BNG y ERC.

PODEMOS CRITICA QUE BORREL COMPITE CON PUTIN EN LENGUAJE BÉLICO

Junto a Belarra han intervenido también otros dirigentes como el exlíder del partido laborista británico, Jeremy Corbyn (por vía telemática) que también alerta de que la escalada militar puede implicar un conflicto entre potencias nucleares.

El presidente de la Internacional Socialista, David Adler, también ha llamado a mantener "viva la llama" de la paz y el papel que debe tener Europa en este sentido, llamando a la UE a romper con la OTAN y tomar decisiones de forma autónoma.

A su vez, el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha señalado que la guerra está "estancada", no hay solución militar con ausencia de negociación diplomática y ha denunciado que la invasión rusa atenta contra los derechos humanos y que la extensión de la OTAN, con cada vez mayor implicación, hacia el este de Europa está en el origen del conflicto.

Mientras, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha criticado que el alto representante de la UE en política exterior, Josep Borrell, esté "desatado con un lenguaje bélico cada vez más alto y disputando a Putin a ver quién dice la barbaridad más grande".