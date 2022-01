AM.Bolaños prefiere que hablen las vacas con las que PP se hace fotos porque "no mienten y no boicotean fondos europeos"

Pide a las fuerzas políticas que apoyen en el Congreso la "equilibrada" reforma laboral que acompañará la recuperación

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE y ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha dicho que "a veces" preferiría que "hablaran las vacas" con las que el PP se hace fotos porque "por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos".

Así lo ha expresado, en declaraciones recogidas por Europa Press, en su intervención este domingo en un acto en Ponferrada (León) junto al secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, donde ha insistido en las críticas del Gobierno al "negacionismo completamente absurdo" de la oposición.

Frente a la ofensiva judicial de autonomías y ayuntamientos del PP por el reparto de fondos europeos, que los 'populares' denuncian que se realiza en "beneficio" de las administraciones del PSOE, Bolaños ha defendido que el Ejecutivo gestiona la partida con "eficacia", "honradez" y "mirando a los intereses de España por encima de cualquier otra consideración".

Así, ha criticado que el PP se atreva a "sembrar dudas" en este sentido porque "cree que todos son de su condición", y ha garantizado que el Gobierno actúa en línea por una "recuperación justa", acompañada de "derechos y libertades".

"España es el primer país en Europa en aprobar el plan para la recuperación, en ser validado por la Comisión Europea, en recibir los fondos y el primero que felicita (la presidenta de la Comisión) Ursula von der Leyen. España es el primer país en todo y el PP está en contra. ¿Cómo es posible?", ha afeado el ministro.

En este sentido, Bolaños ha respondido que "nadie" en Europa, España e incluso "dentro del propio PP" entiende su postura "totalmente abrazada a la ultraderecha" respecto a los fondos, pero también por su rechazo a una reforma laboral "buena para el país".

"No la entienden porque es todo lo contrario a ser un patriota, a querer lo mejor para tu país. Ellos creen que para que a ellos les vaya bien, a España le tiene que ir mal", ha lamentado.

PIDE APOYO PARA LA REFORMA LABORAL

Respecto a la reforma laboral, ha insistido en sus peticiones a todas las fuerzas políticas, "incluso a las que están en ese negacionismo extravagante", que apoyen la medida en el Congreso, porque aprobarla significa "acompañar y respetar" el diálogo social, a los empresarios y los trabajadores.

En concreto, el ministro ha reclamado al PP que "deje ese negacionismo" que "no entiende nadie" y ha afeado que anteponga "intereses partidistas" a lo que es "bueno" para el país, como esta reforma laboral "equilibrada" que busca "acompañar" el crecimiento económico y la recuperación de España.

Por otro lado, ha destacado las acciones del Ejecutivo en apoyo a los ganaderos y agricultores, con la aprobación, por ejemplo, de la ley de cadena alimentaria, y ha censurado que "todo" lo que no sean estas leyes son "puro teatro", en referencia a las fotos que "últimamente" se hacen los dirigentes del PP con vacas, como ha ocurrido en Castilla y León.