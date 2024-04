AM.Bolaños tacha de electoralista la propuesta de referéndum y cree que supone volver a "un bucle infinito de conflicto"

El ministro pide "un poco de humildad" a ERC al hablar sobre lo que quieren los catalanes y le recuerda que fueron cuarta fuerza

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de "electoralista" la propuesta lanzada por el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, para celebrar un referéndum de independencia por la vía del artículo 92 de la Constitución.

Además ha señalado que los catalanes tienen dos opciones en las elecciones autonómicas del 12 de mayo, regresar "al lío, a la tensión, a los bucles infinitos de conflicto que no llevaron a ninguna parte o pueden votar futuro, acuerdos y diálogo, inversiones, empresas o prosperidad" optando por el PSC y Salvador Illa.

Así lo a indicado el ministro en la sesión de control al Gobierno que se lleva a cabo este martes en el Senado, ante una pregunta de la senadora de ERC, Sara Bailac, que ha acusado al Ejecutivo de "negar" los "grandes consensos" que a su juicio hay en Cataluña, la celebración de un referéndum de independencia y una financiación singular para que Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan en esta comunidad.

Según ha indicado, "el 80%" de los catalanes quiere votar sobre su futuro político en un referéndum sobre la independencia, y "el 64%" quiere poder recaudar los impuestos que genera esta comunidad. Así, ha advertido que mientras "sigan negando estos dos grandes consenso" quedará en evidencia que no tienen proyecto para Cataluña.

Asimismo ha señalado que los socialistas son "los del no", al referéndum, a la financiación singular y "hasta hace cuatro días" también a la amnistía y al traspaso de Rodalíes. "Ustedes no hacen si Esquerra Republicana no empuja", ha reprochado.

UN DELEGADO DE LA MONCLOA

Además sostiene que lo que Cataluña necesita es una propuesta "y no un delegado de La Moncloa", en referencia a Illa, así como un Gobierno que tenga un proyecto "sin tutelas" y que pueda plantear un referéndum o una financiación singular "con total libertad".

"Lo que queda claro, señor ministro, es que Cataluña necesita un Gobierno republicano, sin tutelas, que defienda los intereses de los catalanes y no los de un Estado que siempre les va a la contra", ha lanzado.

Bolaños ha respondido a la senadora de ERC reclamándole "un poco de humildad" al hablar de lo que quieren los catalanes y les ha recordado que fueron "cuarta fuerza" en las últimas elecciones, en referencia a las generales del 23J mientras los socialistas fueron los más votados.

"Si no le importa, yo no voy a responder ni a sus propuestas electoralistas, ni a sus propuestas electorales, eso se lo dejamos para su programa electoral", ha contestado el ministro. Además ha remarcado que el gran consenso en Cataluña, lo que quiere el 90% de los ciudadanos, es "una solución al conflicto político pactada y acordada".