AM.Críticos de EA nombran a un "grupo motor de democratización" que tomará el relevo de Ramírez y el resto de "rebeldes"

La portavoz del nuevo equipo, Esther Larrañaga, dice que "lucharan", desde dentro del partido, contra las "injusticias" de la dirección

VITORIA, 20 (EUROPA PRESS)

Un total de 147 compromisarios del sector crítico de EA han designado este domingo, en una asamblea paralela al congreso oficial de Eusko Alkartasuna, a un "grupo motor de democratización" que tomará el relevo de Maiorga Ramírez y del resto de miembros de esta corriente que han sido suspendidos de militancia por la dirección del partido, con el objetivo de "rebelarse" contra las "injusticias" del sector oficial.

Los miembros de este nuevo equipo, del que ha actuado como portavoz la exconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco Esther Larrañaga, son militantes de Eusko Alkartasuna sin puestos orgánicos en la formación, y a partir de ahora seguirán trabajando, desde dentro de EA, en defensa de las tesis del sector crítico: una mayor "democratización" de Eusko Alkartasuna y el refuerzo del peso y de la "independencia" de esta formación en el seno de EH Bildu.

En una intervención ante los asistentes a la asamblea, Larrañaga ha lanzado duros reproches a la dirección actual de EA, que este fin de semana celebra el congreso oficial de Eusko Alkartasuna en el mismo lugar --el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz-- en el que los críticos se han reunido en su asamblea alternativa.

"Ante las injusticias solo hay dos posibilidades: o claudicamos o nos rebelamos", ha manifestado Larrañaga, que ha aplaudido la labor realizada por Maiorga Ramírez y el resto de críticos suspendidos por la dirección, a los que ha calificado de "rebeldes", ante el aplauso de los asistentes a la asamblea.

El "grupo motor de democratización" del que forma Larrañaga se dedicará, según se ha explicado desde este sector de EA, a mantener abiertas las "puertas" al diálogo y la interlocución en el seno de la propia Eusko Alkartasuna y con EH Bildu, organización política de la que EA forma parte junto a Sortu y Alternatiba.

Larrañaga ha reconocido el difícil momento que atraviesa Eusko Alkartasuna, un partido surgido en 1986 de una escisión del PNV, debido a la pugna interna que mantienen desde hace años el sector crítico y el oficial.

"DÉFICITS DEMOCRÁTICOS"

"No son momentos fáciles; nuestro partido, día sí y día también, está en boca de todos por sus défictis democráticos", ha manifestado, en referencia a las carencias en materia de democracia interna y participación que los críticos reprochan al sector oficial.

La exconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha afirmado que esta situación "no es un plato de buen gusto", especialmente porque EA surgió con el fin de "regenerar las formas de hacer política" y a partir de "un compromiso de ética democrática".

Pese al "demérito" de su historia reciente que, según ha dicho, está padeciendo esta organización en la actualidad, se ha comprometido a volver a situar a EA en el lugar "que le corresponde".

Larrañaga ha asegurado que en la actualidad es "más necesario que nunca" contar con una formación "socialdemócrata, abertzale e inequívocamente comprometida con todos los derechos humanos de todas las personas".

UNA EH BILDU "PLURAL"

La representante de este nuevo grupo creado en el seno de EA ha reafirmado el compromiso del sector crítico con EH Bildu, aunque siempre desde la base de la propia independencia y relevancia de EA dentro de la coalición soberanista. Solo de esa forma, ha añadido, la presencia de EA en EH Bildu contribuirá a "enriquecer" a la coalición a través de un aumento de su "pluralismo".

"Eusko Alkartasuna no se merece una dirección que cierre las puertas a la afiliación y que cree que la única aportación de EA a EH Bildu es asentir", ha manifestado.

Larrañaga ha afirmado que EA debe contribuir a la democracia y la libertad. "No queremos un pueblo que no esté basado en la igualdad de las personas que lo integran, y no queremos un pueblo que no respete todos los derechos humanos de todas las personas", ha manifestado.

La exconsejera ha concluido su intervención con duros reproches a la dirección actual de EA, que previsiblemente será revalida en el congreso oficial que se celebra este domingo.

"PELEAREMOS"

De esa forma, ha denunciado que el sector oficial ha "vulnerado" los derechos democráticos de los críticos, y ha advertido de que estos se defenderán "en todas las instancias". "No podemos estar callados; nos levantaremos y lucharemos", ha advertido.

Larrañaga ha subrayado que "los derechos no se negocian, se defienden", y ha advertido de que "ante las injusticias solo hay dos posibilidades: o claudicamos o nos rebelamos".

A continuación, ha calificado de "rebeldes" a Maiorga Ramírez y el resto de los miembros de EA suspendidos de militancia --una suspensión que entrará en vigor este próximo lunes--, y ha subrayado que su salida forzada de Eusko Alkartasuna es una medida "injusta", por lo que no puede ser "aceptada".